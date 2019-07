„Schwarzarbeiter, Nazi-Gegner [...] blinde Bullen, Drogenbosse – hier in meiner Josefstraße“: Mit seinem gleichnamigen Song hat Rapper Zodiac der Straße ein musikalisches Denkmal gesetzt. Hinter dem Namen steckt der 22-jährige Nikola. Der NÖN erzählt er von seiner Hassliebe zur Stadt, einem Tankstellen-Überfall, Gefängnisaufenthalt und der Musik, die ihm half, den Weg aus der Kriminalität zu finden.

NÖN: In „Josefstraße“ oder „Klangturm“ singst du über St. Pölten. Wie bist du darauf gekommen?

Zodiac: In meiner Musik geht es meistens um St. Pölten, um die Stadt und das, was man hier erlebt. Meistens spaziere ich über die Josefstraße, dann fällt mir irgendwas ein. Ich bin in dieser Stadt picken geblieben.

Was meinst du damit?

Ich komme aus Wiener Neustadt. Mit 17 habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich reise jetzt, ich wollte weg von daheim und was von der Welt sehen.

St. Pölten war meine erste Station und die letzte (lacht).

Du bist also gern hier geblieben?

Nicht ganz. Ich habe hier die falschen Leute kennengelernt. Die Kacke war am Dampfen. Ich habe Raube durchgeführt, gedealt, unschuldige Menschen geschlagen und eine Tankstelle in St. Pölten überfallen. Dann war ich im Gefängnis – in Einzelhaft, weil ich den Wärter geschlagen habe. Ich war dumm in der Birne, anders kann man das nicht sagen.

Wie bist du da rausgekommen?

Nach den neun Monaten im Knast war ich im Ausland, dort habe ich gearbeitet, dann mit der Musik begonnen. Dann ist’s bergauf gegangen.

Inwiefern hat dir die Musik geholfen?

Früher war ich respektlos, undiszipliniert und aggressiv. Wenn mich jemand schief angesehen hat, hab ich zugeschlagen. Heute mach‘ ich das nicht mehr. Die Musik ist jetzt mein Ventil. Sie hilft mir auch, meine Gefühle zu verarbeiten.

Wie erlebst du St. Pölten heute?

Naja, hier gibt es schon Kriminalität und schlechte Seiten. Aber ich mag die Stadt – vor allem drei Spots. Der Klangturm ist für mich das Zeichen für St. Pölten. Ich liebe es, davor zu liegen und zu sehen, wie er seine Farbe wechselt. Überhaupt würd‘ ich gerne mal den Mann treffen, der das Regierungsviertel geplant hat, dieser Typ hat alles richtig gemacht. Die Josefstraße mag ich auch, und den Ratzersdorfer See, aber den mag eh jeder.

Was willst du musikalisch noch erreichen?

Das Beste wäre ein Plattenvertrag. Den erwart‘ ich mir nicht, aber ich hoffe darauf. Außerdem will ich live auftreten – vielleicht im Warehouse .