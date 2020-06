ST. PÖLTEN 16 Jahre lang war Barbara Obernigg Rudelführerin des Steppenwolfs. Jetzt hat sie die Leitung des Jugendzentrums an Michael Hogl übergeben.

NÖN: Was hat sich in der Jugendarbeit verändert?

Barbara Obernigg: Das Spannende ist, dass sich Jugendwelten permanent ändern und wir uns ständig mitverändern müssen. Die letzte große Veränderung war, dass wir ein virtuelles Jugendzentrum auf die Beine gestellt haben. Das wäre sowieso nötig gewesen, ist aber durch Corona schneller passiert. Ein attraktives Angebot im Netz zu schaffen, das war jetzt noch eine große Herausforderung.

Haben sich die Bedürfnisse von Jugendlichen geändert?

Im Grunde sind das immer die Gleichen: Anerkennung, Respekt und Freundschaft. Nur die Zeichen der Unzufriedenheit ändern sich, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Jugendliche erleben wahnsinnig oft, dass sie nicht willkommen sind. Als Randgruppe hat sich ihre Ausgrenzung verschärft.

Welche Herausforderungen gibt es in St. Pölten?

Die größten Themen sind: Arbeit, Schule und Armut. Es ist wichtig, Lobbyarbeit zu betreiben, weil Jugendliche kaum eine Stimme haben.

Was bedeutet der Steppenwolf für St. Pölten?

Das Jugendzentrum ist inzwischen eine fachliche Institution und eine Wertschätzung gegenüber der Jugend. Wir greifen Subkulturen wie Skaten und Graffiti auf und unterstützen, dass man diese Bedürfnisse anerkennt und ihnen Platz gibt. Da sind wir ein Sprachrohr für Jugendliche. Wir beraten bei der Frage, wo es hingehen soll. Vor allem gibt es hier die Möglichkeit, gratis und ohne Konsumzwang Zeit zu verbringen. Würde es das Jugendzentrum nicht geben, hätten obdachlose Jugendliche tagsüber noch immer keinen Ort, wo sie sich aufhalten können. Die Liste ist lang.

Worauf blicken Sie gerne zurück?

Ein Highlight war der Bau des Jugendzentrums, weil ich das Gebäude bedarfsorientiert mitgestalten konnte. Bis zum Schluss waren die Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten spannend für mich. Ich habe großen Respekt vor den Lebensgeschichten der Jugendlichen. Und es war unglaublich schön, über Jahre daran teilhaben zu dürfen. Weil sie wissen, wir sind da und helfen ihnen, wo immer es möglich ist. Wir sind auch ein bisschen Ersatzfamilie und halten unser Versprechen, was Beziehung angeht.

Wer übernimmt Ihre Nachfolge?

Der neue Leiter ist Michael Hogl. Als Berufsanfänger war er damals im Team, das mich als Leiterin angefragt hat, und hat all die Jahre im Steppenwolf gearbeitet. Er kann den Beziehungsfaden zu den Jugendlichen weiterspinnen, was ich sehr schön finde.

Haben Sie Pläne für Ihre Pension?

Ich biete Supervisionen an und habe eine Anfrage von einem Bürgermeister, der in seiner Gemeinde Jugendarbeit einrichten will. Es ist also noch nicht vorbei.