Valerie Ettenauer, 16 Jahre jung, ist in der Musikszene in St. Pölten schon lange keine Unbekannte mehr. Schon mit drei Jahren spielte sie Klavier und begann ihre Ausbildung an der Musik- und Kunstschule St. Pölten, entdeckte mit fünf ihre Liebe zur Geige und gewann mit elf Jahren wie nebenbei den österreichweiten Kompositionswettbewerb „Jugend komponiert“ in Salzburg.

2015 startete sie mit der Violine richtig durch. Durch den Eintritt in die Klasse von Alexandra Rappitsch im „Violine intensiv“-Programm des Landes Niederösterreich eröffneten sich ihr neue Welten und neue Möglichkeiten. 2016 formierte sich das Benigna Quartett, das inzwischen mehrfach nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen hat und im kommenden Dezember im Wiener Musikverein debütieren wird.

Voller Begeisterung erzählt Valerie, die in die 7. Klasse des BORG St. Pölten kommt, von ihren vielen musikalischen Erlebnissen. Da fallen Namen und Orte, von denen andere nur träumen können: Quartett-Konzertreise nach Rom, eine Umarmung von Stargeiger Shlomo Mintz bei der Preisverleihung bei einem Wettbewerb in Budapest, Solistin bei Vivaldis „4 Jahreszeiten“ in Zagreb, minutenlange Standing Ovations bei der Mozartgemeinde NÖ, die Aufführung von Tschaikowskys Violinkonzert beim internationalen Violinwettbewerb in Budweis, die mit einem 1. Preis und Sonderpreis gekürt wurde.

Mit Gold und 96,80 Punkten beim letzten „prima la musica“-Wettbewerb in der Gruppe III+ erspielte sie sich die Einladung zum Internationalen Orchesterkurs der Wiener Philharmoniker im Attergau.

Alexandra Rappitsch, durch deren Talenteschmiede schon viele große Karrieren ermöglicht wurden, sagt: „Ich wünsche meiner Schülerin Valerie, dass ihre Karriere weiterhin mit so Riesenschritten vorwärtsgeht. Ihre ganz besondere Art, Musik zu gestalten und zu erleben, ist die Fähigkeit, die große Künstler auszeichnet.“