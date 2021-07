Die NÖN nutzt den Sommer, um mit Stadtpolitikern über ihre Erfahrungen in den turbulenten Monaten nach der Wahl zu plaudern. Den Auftakt macht die kleinste Fraktion. NEOS-Gemeinderat Niko Formanek spricht über die S 34, direkte Demokratie und neu gedachte Stadtplanung.

NÖN: Warum haben Sie sich den Südpark für das NÖN-Stadtgespräch ausgesucht?

Niko Formanek: Als Kabarettist suche ich immer Orte, an denen ich im Freien schreiben kann. Ich gehe viel spazieren und habe den Südpark als meinen Schreib-Ort entdeckt. Hier schreibe ich meine Geschichte und Pointen vor allem über mich selbst, mein Eheleben und meine Kinder. Wenn ich wieder einmal als Ehemann und Vater versuche, alles richtig zu machen, und es in typisch männlicher Tradition immer wieder in Peinlichkeiten endet.

Sie sind der Newcomer unterden Stadtpolitikern. Was haben Sie in den vergangenen Monaten gelernt?

Ich war früher bereits im politischen Geschäft tätig, jedoch nicht als Politiker. Ich habe von Anfang an das, was mir beispielsweise der Bürgermeister gesagt hat, nicht für bare Münze genommen. Ich bin aber schon ein wenig frustriert, weil es schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe. Als Mandatar, der nicht in der Regierungspartei ist, ist es sehr schwer, Dinge durchzusetzen. Wenn sich Leute über die Politik aufregen, wissen die gar nicht, wie schwierig die Situation wirklich ist. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir in einer Zeit leben, in der sich viele Dinge verändert haben und weiter verändern werden. Die Veränderungen sind schon da und kommen schneller, als wir glauben.

Ich habe von Anfang an das, was mir beispielsweise der Bürgermeister gesagt hat, nicht für bare Münze genommen.

Was kann man als einzelnerMandatar erreichen?

Bürgermeister Stadler hat im Wahlkampf immer von einer Zusammenarbeit mit der Opposition geredet. Seine erste Aktion war dann, die Grünen und mich zu brüskieren, indem er uns von allem ausgeschlossen hat, wo wir mitbestimmen hätten können. Wenn man so in den Wald hineinruft, ist es viel verlangt, Kooperation von der Opposition zu erwarten. Tatsächlich bin ich als Einzelmandatar von Information und allem abgeschnitten. Auf der anderen Seite kann man mit ein wenig Erfahrung schon etwas tun. Jetzt nicht direkt, aber es ist meine Aufgabe, lästig zu sein. Ich bekomme Anträge dann auf die Tagesordnung, wenn mich in St. Pölten 600 Menschen mit ihrer Unterschrift unterstützen.

Was werden die Herausforderungen der Stadtpolitik sein?

Es wird aufgrund des föderalen Prinzips immer schwieriger, als Lokalpolitiker etwas zu bewegen. Die Menschen meiner Generation sind in einer Zeit aufgewachsen, in der alles gut gelaufen ist. Wenn ein Problem gekommen ist, hat man das einfach gelöst, indem man mehr Geld gedruckt hat oder Schulden auf dem Rücken zukünftiger Generationen gemacht hat. Wir haben nun das erste Mal mit der Klimakrise eine Herausforderung mit Konsequenzen, die man so nicht lösen wird können. Man kann sich die Natur nicht zurückkaufen.

Auf welches konkrete Themablicken Sie da?

Auf die S 34. Mir wurde erklärt, dass die S 34 gebaut werden muss, damit die Stadt das Geld für die West-Spange bekommt. Das Konzept ist also: Wir bauen um viel Geld eine Betonpiste, damit wir eine weitere Betonpiste finanziert bekommen. Es ist Alarm. Das sagen die Wissenschaftler, nicht ich, ich bin kein Fundamental-Grüner. Die S 34 muss man verhindern. Das kann man auch als Stadt tun, wenn man die Bevölkerung hinter sich hat. Land und Bund müssen auch reagieren, wenn die Menschen aufstehen und sagen, wir wollen das nicht.

Wir bauen um viel Geld eine Betonpiste, damit wir eine weitere Betonpiste finanziert bekommen.

Die S 34 soll innerstädtische Verkehrsprobleme lösen. Was wäre Ihr Lösungsansatz?

Viele sehen das Verkehrsproblem als Stauproblem, weil ich in einem Stau stehe und Zeit verliere. Aber der Stau bin immer ich. Es gibt nicht eine Lösung, sondern ein Bündel an Lösungen. Viel zu Fuß gehen, Radwege-Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel helfen. Der Lup ist ganz gut ausgebaut. Im Umland ist die Bahn Thema, die wird allerdings kaputtgemacht, sodass sie nicht genutzt wird. Das Verkehrsproblem werde ich nicht mit einer S 34 lösen.

In manchen Stadtteilen können die Bewohner schwer auf das Auto verzichten. Was würde helfen?

Wir haben auf die ältere Generation komplett vergessen. Es muss Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten geben in der Nähe der Menschen, wo sie leben. Da muss Stadtplanung neu gedacht werden. Ich fördere jene Unternehmen, die eine Leistung für die Gesellschaft bringen. Wenn etwas Neues gebaut wird, muss ich mir vorher überlegen, wer dort wohnen wird, was diese Menschen brauchen werden. Dementsprechend muss ich die Infrastruktur anpassen.

Wie sehen Sie die Kommunikation in St. Pölten?

Ich bin der Meinung, Sebastian Kurz hat sich in der Gemeindepolitik St. Pöltens wahnsinnig viel abgeschaut. Denn die Politik hier ist nichts anderes als Message Control, Botschaften raushauen und machen, was für einen selbst am besten ist, aber nicht unbedingt für die Bevölkerung. Wir Oppositionelle reden mit den Bürgern. Die SPÖ tut das nicht. Sie haben plötzlich eine Bürgerinitiative am Hals und machen nichts anderes, als mit einem Ex-Nationalratsabgeordneten und anderen Politikern an der Spitze eine Bürgerinitiative zu starten, gegen eine erfolgreiche Initiative jener Bürger, denen sie verpflichtet sind. So was habe ich vorher noch nie erlebt, in St. Pölten schon zweimal.