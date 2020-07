Die NÖN bat zum Stadtgespräch im Sommer. Weniger als ein Jahr vor der Gemeinderatswahl stehen in dieser und den nächsten Wochen die Themen im Zentrum, den Anfang macht die Wahl selbst. Rede und Antwort stehen für die 2016 in den Gemeinderat eingezogenen Parteien Bürgermeister Matthias Stadler von der SPÖ, Vizebürgermeister Matthias Adl von der ÖVP, FPÖ-Stadtparteiobmann Klaus Otzelberger und die Sprecherin der Grünen Christina Engel-Unterberger.

NÖN: Was wäre der Wunschtermin für die Gemeinderatswahl?

Matthias Stadler (SP): Die Wahlen werden nächstes Jahr kommen. Ich glaube, dass die St. Pöltner möglichst lange Zeit kein Wahlgeplänkel haben wollen. Ich werde versuchen, bis dahin konsequent zu arbeiten und Probleme, die coronabedingt auftauchen, zu lösen.

Matthias Adl (VP): Für uns gilt: Arbeiten bis zum Schluss. Regulärer Termin wäre April.

Klaus Otzelberger (FP): 2016 wurde im April gewählt und ich denke, gerade in einer Krisenzeit mit Corona wollen die Bürger von uns Arbeit, Einsatz und Leistung sehen und nicht taktisch angesetzte Wahltermine.

Christina Engel-Unterberger (Grüne): April, genau fünf Jahre nach der letzten Wahl. Abhängen wird es wohl von strategischen Erwägungen der SPÖ. Beispielsweise von der Wien-Wahl oder der Entwicklung der Coronasituation.

Stehen schon die Kandidaten für die Liste fest?

Stadler (SP): Nein. Das wird dann bekannt gegeben, wenn es notwendig ist. Umstellungen hat es schon gegeben. Etwa mit dem neuen Vizebürgermeister Harald Ludwig, und wir haben den Frauenanteil erhöht.

Adl (VP): Wir sind dabei, die Ortsparteitage zu organisieren. Wir wählen von unten nach oben durch, damit wir die volle Schlagkraft für die Wahl auf den Boden bringen. Die Ortsgruppen werden auch Kandidaten stellen, das weitere Prozedere legt der Stadtparteivorstand fest.

Otzelberger (FP): Ich werde wieder als Spitzenkandidat antreten, es gibt viele Ideen, die ich für unser St. Pölten umsetzen möchte. Mit Martin Antauer und meinem restlichen Team habe ich gute Teamspieler. Für eine genaue Kandidatenliste ist es derzeit noch zu früh.

Engel-Unterberger (Grüne): Es hat sich sehr viel bei uns getan. Wir werden im Herbst eine Generalversammlung machen und dort offiziell die Liste erstellen. Es braucht für ein Comeback ein vielfältiges Team, das auch unterschiedliche Themen abdeckt und Expertisen mitbringt. Ich bin jedenfalls bereit dafür als Spitzenkandidatin zu kandidieren.

Ihr Ziel bei der Wahl?

Stadler (SP): Ein möglichst gutes Ergebnis. Wir wollen jetzt den Sommer genießen, dann kommt ein arbeitsreicher Herbst und dann wird es die nächsten Wahlen geben.

Adl (VP): Wir wollen stärker werden und zumindest das Ergebnis von 2011 erreichen. ( 25 % Anmerkung der Redaktion). Mehr kann es natürlich immer sein.

Otzelberger (FP): Wir wollen bei der Wahl so gut wie möglich abschneiden, damit wir die Interessen unserer Wähler vertreten können. Wir sind viel bei den Bürgern und werden ein tolles zweistelliges Ergebnis erreichen.

Engel-Unterberger (Grüne): Die Grünen hatten sehr starke Zeiten in St. Pölten, haben aber bei der letzten Wahl sehr schwach abgeschnitten. Unser Ziel ist es stark in den Gemeinderat zurückzukommen. Wir hoffen auf mindestens drei Mandate.

Was werden die dominierenden Themen sein?

Stadler (SP): Die Themen vom Kulturschwerpunkt bis zur Grünraumsicherung, von wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Themen bis zur Sozialpolitik liegen ohnehin auf der Hand. Über die Wahlauseinandersetzung selbst zerbreche ich mir noch keinen Kopf.

Adl (VP): Ein paar Themen liegen auf der Hand. Die Leute beschäftigen die Auswirkungen der Coronakrise, auch wenn es keiner mehr hören kann. Ich höre immer mehr besorgte Stimmen über die unbegrenzte Bautätigkeit. Wir müssen aufpassen, Qualität vor Quantität zu stellen. Wir wollen auch stark die Familienkompetenz der Volkspartei in den Fokus stellen.

Otzelberger (FP): Sicherheit in der Stadt. Leider ist durch die unkontrollierte Zuwanderung ein großes Manko entstanden. Es herrschen auch in St. Pölten Unruhen zwischen Tschetschenen, Afghanen und Türken. Die Kriminalitätsstatistik ist gestiegen. Unkontrollierter Bau teurer Wohnungen muss gestoppt werden. St. Pölten entwickelt sich zu einer Betonwüste, leider fehlen günstige Wohnungen. Die Arbeitslosigkeit hat sich mehr als verdoppelt, viele bangen um ihre Existenz, da muss die Stadtregierung entgegenwirken. Im Bereich Gesundheit gibt es zu wenig Kassenärzte in St. Pölten.

Engel-Unterberger (Grüne): Es wird viel um Corona und die Auswirkungen gehen. Ich hoffe auch, dass ökologische Stadtentwicklung in Verbindung mit Verkehr und Mobilität ein Thema ist. Das werden wir ganz stark pushen. Das Thema rund um Kultur, und Kulturhauptstadt wird ebenfalls großes Potenzial haben, auch wenn wir jetzt eine abgespeckte Version davon umgesetzt wird.

Wo werden Sie heuer Urlaub machen, oder haben diesen bereits verbracht?

Stadler (SP): Das wird spontan passieren. Ich werde aber die meiste Zeit in St. Pölten sein. Aufgrund Corona ist auch nichts Außergewöhnliches geplant. Vielleicht bleibt der eine oder andere Tag im August frei.

Adl (VP): Ich hab noch keinen Urlaub gemacht. Wir werden ihn aber in Österreich verbringen. Ein paar Tage in Annaberg, ins Burgenland zum Radeln und zum Abschluss noch ein paar Tage nach Tirol zum Wandern.

Otzelberger (FP): Ich habe meinen Urlaub in St. Pölten und Kärnten verbracht und einen Tagesausflug zu einem Freund nach Venedig gemacht.

Engel-Unterberger (Grüne): Zum Zeitpunkt der Wahl werde ich zehn Jahre in St. Pölten leben, ursprünglich komme ich aus der Steiermark. Dort werde ich in Graz und im Gesäuse Urlaub machen. Es wird mich aber auch ins Salzkammergut verschlagen.