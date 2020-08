Beim vorletzten Teil des Stadtgespräches stehen die Themen Umwelt und Klima im Vordergrund. Matthias Stadler von der SPÖ, Vizebürgermeister Matthias Adl von der ÖVP, FPÖ-Stadtparteiobmann Klaus Otzelberger und die Sprecherin der Grünen Christina Engel-Unterberger sprechen über das Öffi-Angebot, Fahrradfahren und die Maßnahmen gegen den Klimawandel.

NÖN: Wie oft fahren Sie mit dem Rad?

Matthias Stadler (SP): Es könnte durchaus mehr sein, das möchte ich noch verstärken und mit gutem Beispiel vorangehen.

Matthias Adl (VP): Beruflich fahre ich nicht mit dem Fahrrad. In der Freizeit nutze ich das Rad aber gerne. In den Sommermonaten sicherlich zweimal wöchentlich.

Klaus Otzelberger (FP): Wenn es schön ist, zweimal wöchentlich.

Christina Engel-Unterberger (Grüne): Ich versuche möglichst viel mit dem Rad zu fahren. Eigentlich bin ich aber passionierte Zu-Fuß-Geherin.

Martin Gruber-Dorninger Ideen und Visionen sind da

Werden die Verkehrswege in St. Pölten einer modernen Stadt noch gerecht?

Stadler (SP): Wir haben so viel wie noch nie in unsere Straßen investiert. Wir bauen auch deshalb viel um, weil wir die Lebensraum-Achsen verstärken wollen. Dabei sind Wunschträume erlaubt, etwa eine Entlastung der Josefstraße. Schon viel konkreter sind die Verkehrsberuhigung und mehr Grünräume an der Promenade für eine ganz neue Aufenthaltsqualität. Es wurde aber auch in den letzten Jahren schon viel gemacht. Ein Beispiel dafür ist die Kerntangente Nord.

Adl (VP): Viele nicht mehr. Gerade jetzt, wo es darum geht, moderne Radwege zu schaffen, sieht man, dass vieles in der Vergangenheit versäumt wurde. Wenn man in bestehende Fahrbahnen eingreifen will, dann entsteht oft Stückwerk.

Otzelberger (FP): Das Verkehrskonzept ist auf eine höhere Einwohnerzahl nicht ausgelegt. Das sieht man daran, dass es bereits jetzt zu gewissen Zeiten an einigen Orten Staus gibt.

Engel-Unterberger (Grüne): Bis auf kleinere autofreie Zonen und Radwege sind die Straßen nach wie vor im Besitz des motorisierten Individualverkehrs, also der Autos. Das wird dem Anspruch an eine moderne Stadt nicht gerecht. Da bräuchte es weitgreifende Investitionen in ein Gesamt-Verkehrskonzept, nicht nur Flickwerk.

Wo muss angesetzt werden?

Stadler (SP): Durch Maßnahmen soll es gelingen, den Verkehr aus den Siedlungsgebieten zu bekommen und Grünraum zu schaffen: breitere Fahrbahnen für Fußgänger, Radfahrer und Autos und auch eine gute Anbindungsmöglichkeit an den öffentlichen Verkehr. Für neue Projekte muss man diese Dinge stets mitdenken.

Adl (VP): Der öffentliche Verkehr muss optimiert werden. Ich denke aber nicht, dass wir es schaffen, einen so dichten Takt zusammenzubekommen wie Wien oder Graz. Man muss sich daher flexible Lösungen überlegen.

Otzelberger (FP): Es werden dringend Umfahrungen benötigt, die eine Entlastung bringen, vor allem müssen wir den Schwerverkehr endlich aus der Stadt lenken. Der Öffiverkehr ist mit dem Lup schon gut ausgebaut. Carsharing wäre für eine moderne Stadt zukunftsweisend und wichtig.

Engel-Unterberger (Grüne): Bei einem neuen Verkehrskonzept sollten nachhaltige Verkehrsarten bevorzugt werden. Dabei ist die Sicherheit wichtig. Man steigt nur gerne aufs Rad, wenn man nicht bei jeder Kreuzung Angst haben muss. Das Öffi-Netz ist eine ewige Baustelle. Der Lup ist eh lieb. Wenn man allerdings die Öffis in anderen Städten sieht, gibt es da schon noch Aufholbedarf.

Wie wird sich die Mobilität in St. Pölten verändern?

Stadler (SP): Gravierend. Durch den Zuzug in die Innenstadt wird für viele das Zweitauto nicht mehr notwendig sein. Viele neue St. Pöltner haben gar kein Auto mehr. Ich denke auch, dass Carsharing eine Zukunft haben wird. Es geht Richtung Zufußgehen, Radfahren und, bei größeren Distanzen, Öffis. Dazu muss das Umland besser angeschlossen werden. Der Lup fürs Umland wäre eine Sensation.

Adl (VP): Wir werden in Richtung umweltfreundliche Mobilität gehen. Bevor ich in die Politik gegangen bin, habe ich sogar davon gesprochen, dass es vielleicht einmal eine Seilbahn in St. Pölten geben wird. Das sind Zukunftswünsche. Bereits 1984 haben wir als Schüler eine Arbeit als Vorbereitung zur Matura über Wasserstofftechnologie verfasst. Seither lässt mich das Thema nicht mehr los. St. Pölten könnte als Pionier mit Wasserstoffbussen vorangehen.

Otzelberger (FP): Momentan fährt der Mensch noch selbst. Das autonome Fahren wird in den nächsten Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen. In Wien fährt bereits ein autonom gesteuerter Bus.

Engel-Unterberger (Grüne): Die Politik nimmt oft hin, dass bei hohem Verkehrsaufkommen im Individualverkehr nur schwer etwas gemacht werden kann. „Das ist halt so“, höre ich oft. Diese Dinge darf ich nicht einfach hinnehmen, dem muss ich etwas entgegensetzen. Wenn ich will, dass sich der Lärm reduziert und auch die Schadstoffbelastung, dann muss ich als Stadt das dementsprechend gestalten. In Zukunft wird es mehr Sharing-Modelle geben.

Wäre eine Schnellbahnverbindung Nord-Süd eine gute Idee?

Stadler (SP): Das könnte sogar gehen, da die Verbindungen jetzt gegeben sind. Die sollte aber nicht an der Stadtgrenze aufhören, sondern gleich weiter bis nach Krems führen. Eine Beschleunigung und Verdichtung von Hainfeld bis Krems würde sicher mehr Frequenz bringen.

Adl (VP): (lacht) Das wäre mit einer Seilbahn leicht zu machen – ist wohl aber derzeit leider nicht realistisch. Das haben aber viele Millionenstädte auch früher gedacht und mittlerweile gibt es diese Seilbahnen in einigen Metropolen. Wir hätten in Österreich mit den Skiseilbahnen auch die nötige Expertise.

Otzelberger (FP): Das fordern wir schon seit Jahren. Es muss mehr schnelle Lup-Verbindungen auf der Nord-Süd-Ausrichtung geben. St. Pölten ist länglich ausgerichtet und man braucht öffentlich vom äußersten Süden der Stadt in den Norden länger als vom Bahnhof nach Wien.

Engel-Unterberger (Grüne): Ob es realistisch ist, müssten sich Verkehrsexperten anschauen. Wir sollten uns jedenfalls über Alternativen Gedanken machen.

Wie soll St. Pölten dem Klimawandel begegnen?

Stadler (SP): Möglichst umfassend. Das beginnt beim Bewusstsein der Bevölkerung, das Auto weniger oft zu benutzen. Ein Ziel ist, einen Grünstreifen im Ausmaß des Englischen Gartens in München bei uns zu schaffen – vom Stadtwald über den Hochzeitswald bis Völtendorf. Man muss Visionen haben, die nicht beim nächsten Wahljahr enden. Beim Energiethema will ich ein Schäufelchen nachlegen und Photovoltaik auf unseren Dächern intensivieren. Beim Fuhrpark der Stadt werden wir noch einmal jedes Fahrzeug energietechnisch überprüfen. Neuen Technologien gegenüber werden wir uns nicht verschließen, beispielsweise dem Wasserstoffantrieb in Bussen.

Adl (VP): Wir sind ohnehin privilegiert im Vergleich zu anderen Städten, da wir sehr viel Grünflächen haben. Im Stadtentwicklungskonzept wird viel Wert darauf gelegt, Grünachsen zu schaffen und bestehende zu erhalten. Möglichkeiten gibt es auch in der Architektur - Stichwort grüne Fassaden. Aber letztlich liegt es an jedem einzelnen, wirkungsvoll etwas dagegen zu tun.

Otzelberger (FP): Es braucht mehr Grünflächen, zusätzliche Verbauung erhitzt die Innenstadt noch weiter. Es wäre von Vorteil, wenn Dachterrassen und Flachdächer begrünt werden. Wir fordern mehr Parks statt ständig neuer Betonbunker.

Engel-Unterberger (Grüne): Dem muss man auf allen Ebenen begegnen. Es braucht Unterstützung der Stadt, damit die Bewohner ihre Gewohnheiten verändern können. Dazu zählen auch Sharing-Initiativen oder Reparaturen. Wir müssen weg von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer Reduktion. Ein regionales Stadtgütesiegel für regionale Produkte wäre eine weitere Idee.