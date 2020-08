Wie wird sich St. Pölten in den nächsten Jahren verändern? Diese Frage steht im Zentrum dieses Teils des Stadtgesprächs über Stadt- und Verkehrsplanung mit Bürgermeister Matthias Stadler von der SPÖ, Vizebürgermeister Matthias Adl von der ÖVP, FPÖ-Stadtparteiobmann Klaus Otzelberger und der Sprecherin der Grünen Christina Engel-Unterberger.

NÖN: Wie viele Baukräne, glauben Sie, gibt es derzeit ungefähr in St. Pölten?

Matthias Stadler (SP): In der Innenstadt stehen sechs, insgesamt würde ich 30 schätzen. Trotz der Coronakrise wurde keine einzige Baustelle in Frage gestellt. Wenn man an den Wirtschaftsstandort trotz Krise glaubt, ist das ein wichtiges Zeichen.

Matthias Adl (VP): Ich hab sie nicht gezählt. Ich denke zirka sechzig. Tatsache ist, es wird derzeit sehr viel gebaut.

Klaus Otzelberger (FP): Ich schätze 30 bis 40. Es wird sehr viel gebaut, obwohl es viele leer stehende Wohnungen gibt.

Christina Engel-Unterberger (Grüne): Ich würde gefühlt 150 sagen, da mein Eindruck ist, dass überall gebaut wird.

Sind die vielen Bauaktivitäten notwendig?

Stadler (SP): Mir ist bewusst, dass nicht alle über die Bautätigkeiten erfreut sind. Bauwirtschaft und Baunebengewerbe sind große Player, auch was die Arbeitsplätze betrifft. Die Branche kommt bei uns gut durch die Krise. Durch viele neue Wohnungen steigen die Mietpreise in St. Pölten im Vergleich zum Wiener Umland viel weniger. Ich sehe den Wohnbau daher auch als Steuerungselement.

Adl (VP): Viele Bauaktivitäten derzeit sind Maßnahmen, die schon lange vorher beschlossen wurden und jetzt durchgeführt werden. Manchmal hat man den Eindruck, dass ein verzögerter Hype um St. Pölten stattfindet. Eine Landeshauptstadt-Goldgräber-Mentalität bei einigen Investoren, die glauben, in St. Pölten ihr Glück zu finden. Hier muss gegengesteuert werden, nach dem Motto: Weniger ist mehr.

Otzelberger (FP): Für die Einwohner bringt zu schnelles Wachstum Probleme. Zuzug erhöht die Kriminalität und bringt mehr Verkehr. In der Früh braucht man oft eine halbe Stunde, um von Wagram in die Stadt zu gelangen.

Engel-Unterberger (Grüne): Die freien Flächen werden hauptsächlich für den Wohnbau genutzt. Das ergibt ein von Beton geprägtes Stadtbild. Wir befürchten, dass dabei hauptsächlich auf die Interessen von Bauträgern Rücksicht genommen wird. Das bringt Versiegelung mit sich und die Wohnqualität wird weniger berücksichtigt. Ein aktuelles Beispiel sind die WWE-Gründe, wo ein Kahlschlag gegen die natürlichen Ressourcen vorgenommen wird.

Martin Gruber-Dorninger St. Pölten, wohin gehst du?

Wie viele Einwohner wird St. Pölten 2025 haben?

Stadler (SP): Als St. Pölten Landeshauptstadt wurde, haben ja manche von 80 bis 90.000 Einwohnern geträumt. In den letzten Jahren betrug das Wachstum stets unter einem Prozent. Wir setzen auf dieses moderate, qualitative Wachstum. Mit Widmungen wird man versuchen einzugreifen und zu steuern. Zusätzlich profitiert von mehr Bewohnern der Handel und dadurch entsteht für alle ein breiteres Angebot.

Adl (VP): Deutlich über 60.000. Man muss aufpassen, dass bei den Bauaktivitäten nicht zu viele Leerstände produziert werden. Das ist weder für die Bauträger noch für die Stadt gut.

Otzelberger (FP): Ich würde sagen etwa 65.000.

Engel-Unterberger (Grüne): 65.000, also 5.000 Personen mehr als derzeit.

Wird die Stadt durch die Bauaktivitäten an Charakter verlieren?

Stadler (SP): Es geht natürlich darum, den historischen Charme und besonderen Charakter zu erhalten, und mit neuem Angebot an Charisma zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist das zentrale Leiner-Projekt. Es soll ein durchgängiger Bau von der Promenade bis zum historischen Leiner-Geschäft am Rathausplatz entstehen. Neben Handelsfläche wird hier ein Hotel entstehen, Wohnungen und ein Tagungs- und Kongresszentrum. Ausschließlich neue Handelsfläche hätte unsere Innenstadtkaufleute massiv unter Druck gesetzt.

Adl (VP): Ja, der kleinstädtische Charme geht ein wenig verloren. Den hat man in der Vergangenheit oftmals als Nachteil gesehen. In letzter Zeit wurde aber gerade der sehr geschätzt. Mit Stolz wird auf die kleineren Strukturen verwiesen, die sollte man schützen und nicht jedes Großprojekt genehmigen.

Otzelberger (FP): St. Pölten war einst eine grüne Oase. Durch die Neubauten verlieren wir gewisse Grünflächen. In der Innenstadt wird sich nicht so viel verändern, da viele Gebäude denkmalgeschützt sind.

Engel-Unterberger (Grüne): Jedes Bauprojekt ändert ein Stück weit den Charakter einer Stadt, insofern ist Stadtentwicklung etwas Dynamisches. Andererseits sollte man bemüht sein, mit Bauprojekten auch die Lebensqualität zu erhöhen und eine gemütliche grüne Stadt sein zu wollen.

Wie werden Rathausplatz und Domplatz 2024 aussehen?

Stadler (SP): Es wird dann alles fertig sein. An der Planung wird mit Volldampf gearbeitet. Derzeit läuft ein kooperatives Architektenverfahren, nächstes Jahr wird mit dem Bau begonnen. Am Domplatz wollen wir 2023 schon das erste Konzert aufführen. Zwei Plätze mit guter Infra struktur sind schon sehr reizvoll.

Adl (VP): Der Rathausplatz hat sein eigenes Profil entwickelt und seine Identität gefunden. Es geht aber noch mehr, wenn ich an das Leiner-Projekt denke. Bei der Domplatz-Gestaltung würde ich mir wünschen, dass wir Gemeindemandatare mehr eingebunden wären. Es gibt zwar verschiedene Vorschläge, mir fehlt aber die Transparenz seitens der SPÖ-Stadtführung.

Otzelberger (FP): Wir könnten uns vorstellen, am Domplatz oder Rathausplatz im Jänner und Februar einen Eislaufplatz zu ermöglichen. Derartige Attraktivitäten würden Familien und neue Kunden nach St. Pölten locken. Sonst fürchte ich Entwicklungen wie in Amerika, wo die Einkaufszentren boomen und die Innenstädte aussterben.

Engel-Unterberger (Grüne): Ich kann mir vorstellen, dass ich in vier Jahren ebenfalls im Schanigarten sitze. Mit vielen kulturellen Angeboten, die über das Sommerkino hinausgehen. Wir wollen uns für mehr Verweilmöglichkeiten am Rathausplatz einsetzen. Am Domplatz soll es auch Begegnungsorte mit Bäumen geben. Gleichzeitig soll der Platz so flexibel sein, dass auch der Markt noch genügend Raum findet.

Wie wichtig sind Parkplätze und Parkgaragen in der Innenstadt?

Stadler (SP): Die werden wir sicher weiterhin brauchen. Darum entstehen zusätzliche Garagen. Die Bestrebung ist dennoch, viele Leute davon zu überzeugen, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit unserem bewährten LUP in die Innenstadt zu kommen. Eine langjährige Forderung von mir ist, den Zentralraum noch besser mit den Öffis anzuschließen.

Adl (VP): Solange wir an den Stadteinfahrten nicht die Möglichkeit haben, in Park-and-Ride-Anlagen die Autos abzustellen, werden wir die Parkplätze in der Innenstadt brauchen. Die könnten in Zukunft nur dann vermieden werden, wenn die Menschen mit Bussen oder anderen Verkehrsmitteln leichter in die Stadt gelangen und dadurch die Wirtschaft in der Innenstadt halten.

Otzelberger (FP): Die Menschen sind zum Autofahren erzogen worden. Daher florieren auch die Einkaufszentren. Dort hat man kürzere Gehzeiten zu den Geschäften und das Parken ist kostenlos. Daher braucht man eine große zentrale Parkmöglichkeit in der Innenstadt, zum Beispiel eine große Parkgarage unter dem Bischofsgarten.

Engel-Unterberger (Grüne): Wir setzen massiv auf eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Es braucht Parkmöglichkeiten am Rand. Öffentlicher Verkehr, zu Fuß gehen und Radfahren muss so attraktiv werden, dass die Leute weniger in der Stadt parken wollen.