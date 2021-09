Beim Hineingehen in die St. Pöltner Raiffeisenbank, in der Franziskanergasse, lag die Nervosität der Teilnehmer in der Luft. Bewerberinnen und Bewerber warteten auf ihren Auftritt vor dem Talente-Coach Andy Marek. Dass ihre Aufregung und Angst unbegründet waren, erfuhren sie spätestens, als sie vor der Jury standen. Denn die Castingshow “NÖN sucht das größte Talent” hat in keiner Weise das Ziel, die Teilnehmende bloßzustellen. Ganz im Gegenteil: Andy Marek tritt eher als ein Coach und Ratgeber auf. Der Moderator unterstützt, stampft mit dem Fuß den Takt und manchmal singt er sogar mit.

Schülerin Paulina Steinlesberger konnte sich selbst davon überzeugen. Mit ihrer ausgezeichneten Stimme ersang sich die 14-Jährige aus Neuhofen an der Ybbs das Ticket in die nächste Runde. Bereits in ihrem jungen Alter weiß die Schülerin, dass sie Kindergartenpädagogin werden will. Aber auch als Musikerin stehen ihre Chancen ganz gut. Die leidenschaftliche Skifahrerin kann auf mehrere Musikinstrumente, wie etwa Gitarre oder Schlagzeug spielen. Zudem mag sie tanzen und singen. Vor der Jury sang und spielte die talentierte Paulina in Begleitung einer Gitarre „Wavin' Flag” von K'NAAN und „Without you” von The Kid LAROI.

„Paulina, du gehörst auf die Bühne", sagte Andy Marek direkt nach ihrem Auftritt. Ondrej Svatos

Das „GO” für das Mostviertel-Finale erhielt auch der achtjährige St. Pöltner Aaron-Noel Hindinger. Der junge Musiker und Andy Marek kennen sich bereits gut. Denn Aaron-Noel nahm an der NÖN-Castingshow auch im Vorjahr teil. Somit blieb Marek heuer mehr Zeit, um auch andere Kenntnisse des Volksschülers zu überprüfen. Da sich Aaron-Noel der Jury anvertraut hat, dass sein Lieblingsfach Mathematik sei, gab ihm Marek ein paar Rechenbeispiele, die der junge Musiker fehlerlos ausgerechnet hat. Erstaunt war die Jury auch bei seiner Performance. Aaron-Noel bot mit seiner Bass-Gitarre „Maschin” von Bilderbuch dar.

Aaron-Noel Hindinger aus St. Pölten brach Songs von der oberösterreichischen Band Bilderbuch zum Besten. Ondrej Svatos

Auch eine weitere erfolgreiche Teilnehmerin, Anna-Marie Gattinger, begegnete Marek nicht zum ersten Mal. Sie nahm 2016 sowie 2018 an der Show "NÖN sucht das größte Talent" teil und war beide Male im Mostviertel-Finale. Die 22-jährige Sängerin aus Ober-Grafendorf brach heuer „Totally Eclipse Of Heart” von Bonnie Tyler und „One Moment In Time” von Whitney Houston zum Besten und bekam dafür ihr drittes Ticket in die nächste Runde.

Über ein klares Ja kann sich auch der langhaarige Rocker Luca Probst freuen. Der Zehnjährige bedient sich seiner Gitarre so gut, dass er auf ihr bereits in seinen jungen Jahren auch schwierige Akkorde ertönen lassen kann. Zum Beispiel in den Songs „Zombie” von The Cranberries oder „Hotel California” von Eagles. „Seine Kunst gefällt mir. Der Bursch kann aber noch mehr”, sagte Andy Marek begeistert über den Rocker aus Schwechat.

„Der Bursch ist hochtalentiert", sagte Andy Marek zu den Eltern von Luca Probst. Ondrej Svatos

Im Mostviertel-Finale wird auch das junge Duo Sarah Schwaiger (19) und Nadine Lackner (20) zu sehen sein. Die zwei zukünftigen Kindergartenpädagoginnen haben einander in der St. Pöltner BASOP kennengelernt. „Die zwei haben's echt drauf”, meinte Marek nach dem die zwei junge Schülerinnen den Hit von James Blunt „Bonfire Night” zu Gehör gebracht hatten. Nadine spielte dabei auf Gitarre.

Auch Sarah Schwaiger und Nadine Lackner erhielten von Andy Marek das Ticket für das Mostviertel-Finale. "Die zwei sind sehr gut", sagte Andy Marek zu anderen Juroren als das Duo den Saal verließ. Ondrej Svatos

Resümee

Insgesamt qualifizierten sich sechs Teilnehmer für das Mostviertel-Finale. Der jüngste Bewerber, der an der Show in St. Pölten teilnahm, ist acht Jahre alt und die älteste Bewerberin ist 43.