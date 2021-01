Bei der Wahl 2019 holte die ÖVP 20,3 Prozentpunkte. Heuer will Spitzenkandidat Matthias Adl den größten Stimmenzuwachs erreichen. Das und die Themen Bauen, Wachstum und Verkehr besprach er im NÖN-Wahl-Talk.

NÖN: Was ist Ihr Lieblingsplatzerl in St. Pölten?

Matthias Adl: Das ist im äußersten nordöstlichen Zipfel. Da seh ich auf die Stadt hinunter und denke mir, welch lebens- und liebenswerte Stadt St. Pölten doch ist.

Was waren die Kriterien für die Erstellung Ihrer Kandidatenliste?

Wir hatten das letzte Mal einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Das bedeutet immer einen parteiinternen Kampf der Kandidaten. Dieses Mal setzen wir auf einen Team-Wahlkampf. Wir hatten die Auswahl aus 130 Kandidaten und haben daraus eine bunte Mischung aus allen Berufsgruppen und allen Stadtteilen gefunden.

Geht man als Spitzenkandidat nicht in einem Team unter?

Ich glaube nicht, dass ich unauffällig bin. Der Sinn dahinter ist, dass während andere auf einen Kandidaten und auf Einfalt setzen, setzen wir auf das Team und die Vielfalt.

Vor der letzten Wahl 2016 haben Sie mehr Wachstum und mehr Wohnbau gefordert. In diesem Wahlkampf gehen Sie einen entgegengesetzten Weg und sprechen von Wachstumsschmerzen. Wie kam dieser Sinneswandel?

Es ist nicht grundsätzlich ein Sinneswandel. Wir sind immer für ein gesundes Wachstum, aber Wuchern ist ungesund. Es darf beim Wachsen nicht auf die Infrastruktur vergessen werden. Es gibt zu wenig Kindergartenplätze, zu wenig Plätze in den Volksschulen. Wir haben einen Ärztemangel und der Verkehr harrt einer zukunftsträchtigen Lösung.

120 Kindergartenplätze sind jedoch frei. Ist das dann einfach schlecht organisiert?

Wir haben oft freie Plätze am falschen Ort. Da fehlt es an der vorausschauenden Planung. Da hat die Stadtführung Dinge verabsäumt, die zum Einmaleins einer Stadtführung gehören.

Die ÖVP forderte auch eine Schule am Glanzstoffareal. Sie nannten es eine Vision. Wie kann man sich das vorstellen?

Gerade im Norden St. Pöltens wird viel Wohnbau betrieben. Es ist der falsche Weg, alles an einem Schulstandort zu zentralisieren. Besser wäre es, Plätze dort punktuell zu schaffen, wo auch Bedarf herrscht.

Wie stehen Sie zur S 34?

Die Diskussion beschäftigt uns schon sehr lange. Dieser Straßenbau ist im Bundesstraßengesetz verankert und damit in der Kompetenz des Bundes. Wir haben da nur wenig mitzureden. Die SPÖ hat sich eindeutig für eine S 34 ausgesprochen. Wir sagen, dass alle Rahmenbedingungen stimmen müssen, sollte sich herausstellen, dass diese Straße nötig ist.

Wie sehen Ihre Ideen für den öffentlichen Verkehr aus?

Wir haben eine bestehende Nord-Süd-Verbindung auf der Schiene durch die Traisentalbahn. Die könnten wir zu einer Art Schnellbahn ausbauen. Ausbauen sollte man auch die Radwege und Nextbike-Stationen.

Was soll mit dem Domplatz geschehen?

Es wird keine Domplatzneugestaltung geben, ohne für die Parkplätze darauf eine Ersatzlösung zu finden und das in zumutbarer Nähe. Die Bischofsgarage ist hier bislang die einzige Alternative für uns.

Ein Leuchtturmprojekt der Kulturhauptstadt 2024 ist das Kinderkunstlabor. Viel wurde über den Standort Altoona-Park diskutiert. Soll das Kikula dort errichtet werden?

Das Kikula ist ein zukunftsweisendes Projekt, es wäre schade, wenn man es durch die Standortdiskussion zerstören würde. Für die künstlerische Ausrichtung zeichnet das Land NÖ verantwortlich, für den Standort die SPÖ St. Pölten. Es wurden andere Standorte vorgeschlagen, die SPÖ hat sich für den Altoona-Park entschieden.

Wie kann man die Wirtschaft in der Coronakrise ankurbeln?

Wir haben vorgeschlagen, Gebühren und Abgaben für die Betriebe in den nächsten Jahren einzufrieren. Für neue Ideen wünschen wir uns einen Technologie- und Forschungspark. Hier könnten Verantwortliche der Fachhochschule in die Planung eingebunden werden.