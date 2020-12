Die NÖN startete ihre Wahl-Talks vor der Gemeinderatswahl mit NEOS-Spitzenkandidat Niko Formanek. Er spricht über seine Liebe zu St. Pölten, Verkehrsprobleme und das wirtschaftliche Potenzial der Landeshauptstadt. Das Interview in voller Länge gibt es zum Nachsehen auf NÖN.at.

NÖN: Sie sind nicht nur Spitzenkandidat der NEOS, sondern auch Comedian. Geben die Stadt und ihre Einwohner Material für ein Programm her?

Nikolaus Formanek: Jeder Mensch gibt Material her. Meine Programme beziehen sich eher auf mein Familienleben. Ich mache keine Witze über Klischees, da gibt‘s genug Kollegen, die das machen. St. Pölten ist eine sehr freundliche Stadt.

Wie viel von Heide SchmidtsLiberalem Forum steckt noch in den NEOS?

Nicht allzu viel. Das war eine ganz andere Zeit. Sie hat großartige Vorarbeit geleistet. Die NEOS sind für moderne, konstruktive Menschen ideal. Das macht die NEOS besser.

Wie ist es für Sie, nach Arbeit für andere Politiker nun selbst Kandidat zu sein?

Etwas völlig anderes. Ich habe für Politiker Reden geschrieben. Jetzt muss ich die Verantwortung selbst übernehmen. Es ist nicht leicht, Politiker zu sein. Man ist mit seinem Leben und seinen Ansichten an der Front und muss dafür einstehen. Am Ende muss der Politiker selbst entscheiden mit seinem Wissen und Gewissen.

Mit welchen Themen gehen Sie in den Wahlkampf?

Das wichtigste Thema ist die Zukunft. Es ist wichtig, sich dem Leben und den Interessen zukünftiger Generationen zu widmen. Das beginnt bei den Kindern. Ein großes Thema ist in St. Pölten die Versorgung mit Kinderärzten. Es braucht ein Kinderheilzentrum. Das ist einfacher, als eine einzelne Kinderärztin zu holen. Was mich sehr ärgert, ist, dass das Problem hier nicht gelöst wird. Jeder schiebt es vor sich her. Bürgermeister Stadler sagt, die ÖVP im Land ist untätig. Das Land sagt,die Ärztekammer ist schuld. Das System ist sehr starr. Ich muss Anreize für Kinderärzte schaffen. Medizinstudenten, die ihre Arztkarriere vor sich haben, könnten vorher nach St. Pölten ziehen.

Das Thema Bauen ist auch inIhrem Wahlprogramm?

Ich nenn‘ das Baustellenbingo.Viele sind verwundert, wenn gebaut wird. Das liegt daran, dass Menschen sich nicht genug informiert fühlen. Eine Stadt, die wächst und baut, ist gut. Das funktioniert aber nur, wenn ich ein Konzept habe, wie die Stadt in den nächsten Jahren ausschauen soll. Ein Bebauungsplan ist nur ein Aspekt. Da sollten viel mehr Dinge hineinspielen.

Sie wollen, dass der gegründete Gestaltungsbeirat öffentlich sein soll. Warum?

Was kann in einem Gestaltungsbeitrag schon Geheimes besprochen werden, das die Bevölkerung nicht wissen darf? Die Menschen haben das Gefühl, nicht informiert worden oder nicht ausreichend an den Entscheidungen beteiligt gewesen zu sein.

Wie soll Ihrer Meinung nach der Domplatz aussehen?

Ein Domplatz soll ein Platz der sozialen Interaktion sein, wo Menschen zusammenkommen. Natürlich mit Markt und auch ein bisserl Grün. Vorher muss ich aber klären: Was mach‘ ich mit den Autos? Ob eine Garage Sinn ergibt, muss man sich genau anschauen. Ich kenne noch nicht die Pläne. In manchen Städten ist die Wirtschaft richtig explodiert, als die Innenstadt zur begehbaren Zone geworden ist.

Soll die S34 gebaut werden?

Es konnte mir bisher noch niemand erklären, was da gebaut werden soll. Ich kann es nicht beurteilen.

Wie sehen Sie die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?

Ich habe den Eindruck, die ist grundsätzlich gut. Das war aber in ganz Österreich so. Das Problem, das ich schon sehe, sind die Antworten auf die Fragen: Was brauch‘ ich in der Innenstadt? Was brauch‘ ich für Unternehmen, um die Innenstadt zu beleben? Man könnte eine Art Silicon Valley in Österreich schaffen.

Landessprecherin Indra Collini hat den Einzug in den Gemeinderat als Wahlziel ausgegeben. Sie meint, wer Bürgermeister wird, ist klar. Sehen Sie das auch so?

Dass wir den Bürgermeister nicht stürzen können, sehe ich auch so. Der Einzug ist das Ziel. Wenn wir das mit zwei oder drei Mandaten schaffen, sind wir überglücklich. Wenn der Bürgermeister die Absolute verlieren sollte, dann würde es einmal interessant werden.