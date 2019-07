Schon eine Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit stürmen drei Burschen in das Nordrand-Quartier. Sie schreien „Hallo“ und steuern direkt auf die Playstation zu. Mobile Jugendarbeit bedeutet dort mehr als Hilfe für junge Menschen im Drogen-Sumpf oder kurz vor dem Jugend-Knast – das ist auch während des NÖN-Besuchs zu spüren.

„Bei vielen Leuten ist das aber noch nicht so ganz angekommen“, beobachtet Julia Zauchinger, seit sie vor rund eineinhalb Jahren die Nordrand-Leitung übernommen hat. Sie hat das Gefühl, dass viele St. Pöltner den Tätigkeiten der Sozialarbeitern immer noch mit Skepsis begegnen. „Viele denken, dass es sich bei Jugendlichen automatisch um Problem-Fälle handeln muss, wenn wir etwas mit ihnen zu tun haben, das stimmt aber nicht. Wir sind für alle da – zwischen 12 und 23“, betont die 30-Jährige.

Mobile Jugendarbeit besteht aus ihrer Sicht aus vier Säulen. Streetwork ist nur eine davon. „Außerdem sind wir eine Anlaufstelle, ein konsumfreier Raum, in dem sich die Jugendlichen aufhalten können“, meint Zauchinger. Vor Ort sind sechs Team-Mitglieder.

„Das Team hat sich relativ neu gegründet. Die Mischung passt super, jeder von uns hat andere Stärken und Interessen, die er in die Arbeit mit den Kids einbringen kann“, ist Zauchinger stolz. Das sei auch bei Projekten wichtig, die immer wieder organisiert werden. „Der eine kocht mit ihnen, der andere malt oder sportelt“, erzählt Zauchinger und freut sich, dass das Angebot gerade im Sommer gut angenommen wird

Die vierte Säule, Beratung, fließe in all diese Bereiche ein. „Das passiert oft nebenbei – beim Fifa-Spielen oder Wuzzeln“, weiß Zauchinger. Sozialarbeiter versuchen dabei herauszufinden, was die Jugendlichen beschäftigt. Sie sprechen mit ihnen, begleiten sie zum AMS oder zum Berufseignungstest. „Und wenn wir selbst nicht helfen können, vermitteln wir sie an Beratungsstellen weiter.“