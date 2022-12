November in St. Pölten: Nur drei Frosttage

Ein relativ warmer November liegt hinter uns. Das Temperaturmaximum von 19,7 Grad wurde nur in 19 Jahren in der langen Geschichte der Zeitaufzeichnung übertroffen. Spitzenreiter war der 7. November 1997, an dem 23,4 Grad gemessen wurden. Insgesamt gab es nur drei Frosttage, im Schnitt sind es sieben. „Der November war sehr warm in der ersten Monatshälfte, dann ging die Temperatur auf Novemberniveau zurück“, fasst ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik zusammen.

Um 41 Prozent mehr Niederschlag gab es allerdings, der in Form von Regen und auch etwas Schnee vom Himmel fiel. In der Nacht von 19. auf 20. November gab es in St. Pölten vier Zentimeter Neuschnee. Der hat aber nicht lange gehalten. Am nächsten Tag gab es ein Tagesmaximum von 7 Grad.

Zu bieten hatte der November aber auch einigen Sonnenschein. 72 Stunden lachte der Himmelskörper vom Himmel, 16 Prozent länger als im Schnitt.

November-Wetter (langjähriges Mittel 1991 - 2020)

Sonnenstunden: 72 (62)

Niederschlag: 55 mm (39,1 mm)

Temperatur-Mittel 5,9 °C (4,8 °C)

