„Mitten in einer deutschen Stadt – und das ist doch Sankt Pölten, oder nicht? – erhebt sich ein morgenländisches Gebäude, ein Stern auf der Kuppel.“ Diese Zeilen schrieb der „St. Pöltner Anzeiger" am 5. November 1938. Gleichzeitig wurde in der Zeitung, die die Nazis zu einem Propaganda-Blatt umfunktionierten, dazu aufgerufen, dass nicht nur die Stadt von Fremden gesäubert werden müsse, sondern auch das Stadtbild von deren äußeren Erscheinungen.

| NOEN

Und der Aufforderung wurde Folge geleistet: „Wenige Tage später, in der Nacht von 9. auf 10. November 1938, drangen Angehörige der Schutzstaffel (SS) sowie der Sturmabteilung (SA) in das Kantorhaus neben der Synagoge ein. Sie legten Feuer und zerschlugen die Fensterscheiben“, weiß Martha Keil, Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreich (INJOEST). Am Vormittag darauf versammelten sich 300 bis 400 St. Pöltner und angeblich auch viele Kremser beim Gotteshaus. Sie zerstörten die Einrichtung, verbrannten Tora-Rollen, rissen Wasserleitungsrohre und Türpfosten aus den Wänden. Stolz wurde berichtet, dass es „einigen Wagemutigen sogar gelang, den Davidstern zu entfernen“.

Gedenkfeier bei der ehemaligen Synagoge

Auch St. Pölten blieb also von den Novemberpogromen, die sich heuer zum 80. Mal jähren, nicht verschont. Knapp acht Monate nach dem „Anschluss“ begann damit die systematische Vertreibung, Enteignung und Vernichtung der Juden. Wie schlimm die Situation für die damals rund 400 in der Stadt lebenden Juden gewesen sein muss, verdeutlicht ein Brief von Rosa Schächter, der Gattin des damaligen St. Pöltner Rabbiners. Martha Keil las daraus bei einer Gedenkfeier vor der Synagoge, die in den 1980er-Jahren renoviert wurde und seit 30 Jahren das INJOEST beheimatet: „Dankt und lobt den Allmächtigen, dass Ihr schon in Erez (Israel) seid“, schrieb Rosa Schächter eine Woche nach dem Überfall auf die Synagoge an ihren Sohn Erich. Sie berichtete weiter: „An unserem Tempel ist ein Schild: ‚Eigentum der Gemeinde

St. Pölten‘, wir haben keine Schul‘ mehr. Alle Juden sind bei Juden einquartiert, die meisten Häuser gesperrt. Was wird aus uns werden, nur das Vertrauen auf Gott dürfen wir nicht verlieren.“

Die Familie ereilte dasselbe Schicksal wie den Großteil der Kultusgemeinde, die bereits 1940 Geschichte war. Das Ehepaar Schächter musste nach Wien in eine Sammelwohnung übersiedeln, Aron Schächter starb drei Wochen später. Rosa wurde 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und starb dort am 28. November 1944. Gerade noch retten konnte sich die Familie von Hans Morgenstern. „Ich war damals nicht einmal ein Jahr alt. Meine Familie konnte zum Glück fliehen“, erzählt der heute letzte in St. Pölten lebende Jude von den Vorfällen.

Dass all diese Schicksale nicht vergessen werden, zeigten die Teilnehmer der Gedenkfeier. „Es ist schön, dass von Jahr zu Jahr mehr Menschen kommen“, meinte Martha Keil.