Betroffen sei ein Raum des Intensivbereichs 1 in Haus C, bestätigte die NÖ Landeskliniken-Holding am Mittwoch auf Anfrage einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Die Patientenversorgung sei nicht beeinträchtigt, wurde betont.

Grund für den Austritt von rund 25 Litern Wasser sei das Gebrechen einer Sanitärarmatur am Mittwoch vergangener Woche gewesen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die kaputte Armatur wurde "umgehend durch Fachpersonal stillgelegt". Mit den Trocknungsarbeiten, der Bodenbelagsanierung und der Erneuerung von Gipskartonwänden sei eine "externe Firma" beauftragt worden, deren Tätigkeiten in rund drei Wochen abgeschlossen sein sollen.

Bereits Anfang Februar hatte sich ein Wasserschaden im Haus B des Universitätsklinikums ereignet. Im April hatte sich im Bereich der Mitarbeitergarderoben bzw. -duschen eine Undichtheit in einer Rohrverbindung ergeben.