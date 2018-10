Sie wollten das NV Center mit einem neuartigen Shopkonzept beleben: Die Vermehrwerter mit Mario Thakur boten in einem kleinen Markt besondere Lebensmittel an und organisierten mehrmals Ausstellungen von regionalen Künstlern. Damit ist seit dem Sommer Schluss. Und der ist nicht ganz friedlich verlaufen. Einige Marktlieferanten beklagen, dass ihnen die Vermehrwerter noch Geld schulden und auch Ware nicht zurückerstattet wurde.

„Ich bin gerade dabei, die Retouren abzuwickeln“, entschuldigt sich Thakur. Angefangen hätten die Probleme, weil es nicht möglich sei, die Räumlichkeiten zu kühlen. „Da ist die Schokolade am Tisch geschmolzen.“ Eine Lösung sei vom Vermieter NV Immobilien zwar versprochen, aber nicht realisiert worden.

Dann habe sich auch noch sein Geschäftspartner von ihm getrennt und das halbe Geschäft ausgeräumt, sagt Mario Thakur. „Alles ist an mir hängengeblieben. Ich will jetzt abschließen“, so der Vermehrwerter-Erfinder.