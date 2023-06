Feuerwehrfest in St. Georgen: Drei Tage feiern und genießen

Das beliebte Fest der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen wird auch heuer an drei Tagen zelebiriert. Bereits am Donnerstag könnten knusprige Grillhendl bei Live-Musik genossen werden, bevor mit die Party im Discozelt startete. Am Samstag, 10. Juni, ab 17 Uhr und Sonntag, 11. Juni, ab 10 Uhr geht das Feiern mit den Floriani weiter.

Für musikalische Untermalung bei Speis und Trank sorgt am Samstag um 20 Uhr die Band „Schickaria“. Ab 21 Uhr können Jung und Alt das Tanzbein im Discozelt schwingen . Am Sonntag beginnt der Festbetrieb ab 10 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen.