Generationenwechsel in der Plattform STP 2020. Bei der Generalversammlung im Festspielhaus wurde Dominik Mesner einstimmig als Nachfolger von Josef Wildburger gewählt, der den Verein 2012 gemeinsam mit St. Pöltner Wirtschaftstreibenden und in Kooperation mit dem städtischen Wirtschaftsservice ecopoint gegründet und in Folge Vision und Masterplan zur Stadtentwicklung gestaltet hatte.

Dominik Mesner, Geschäftsführer von Vermessung Schubert, möchte den Verein verjüngen, „die Sichtweisen und das Wissen der jungen und der älteren Generation positiv kombinieren.“ Und zwar gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern, Rechtsanwalt Markus Mayer und Daniela Kittel, Geschäftsführerin von Juwelier Dunky. Die Mitglieder sollen sich aktiver und in regelmäßigen Treffen einbringen, schwebt dem neuen Obmann vor, zu Themen wie Leben-Wohnen-Arbeiten am Standort St. Pölten, zur gesellschaftlichen Entwicklung, zur Stadtentwicklung, zur Raumplanung, zu Energiewirtschaft und Digitalisierung.

Masterplan 2020 soll fortgeschrieben werden

Der Masterplan 2020 soll fortgeschrieben werden, die Plattform als wirtschaftsorientierter Verein könnte Schnittstelle zu anderen Vereinen und Plattformen werden, meint Dominik Mesner.

Der scheidende Obmann Josef Wildburger, der weiterhin dem Vorstand der Plattform STP 2020 angehört, betonte, dass der Verein auch künftig begleitendes Netzwerk für die gemeinsame Marketing-Gesellschaft ist und als Partner von Stadt und Land den Fokus auf zukunftsorientierte Themen richten solle, etwa Handel im Wandel, Klimaschutz und Mobilität.

Über die erfolgreichen Aktivitäten der Marketing-Gesellschaft berichtete Geschäftsführer Matthias Weiländer. Unzählige bestens besuchte Veranstaltungen belebten auch 2018 wieder die Stadt, zehn Meet & Greet-Treffen zu unterschiedlichen Themen lockten Interessierte, wovon auch der Leistungsbericht 2018 „St. Pölten bewegt“ Zeugnis ablegt.

2019 soll das bewährte Programm fortgeführt werden.