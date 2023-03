Michelbacher lieferte Bio-Elsbeer-Kracherl als Meisterstück

Jakob Mayer darf sich erster Obstverarbeitungsmeister im Elsbeerreich nennen. Er absolvierte in der Weinbauschule Krems mit dem Meister in Obstverarbeitung und Obstbau die höchste Ausbildung in diesem Sektor. Grundlage war neben einer erfolgreichen Prüfung aus unterschiedlichen Themengebieten sein Meisterstück, das Bio-Elsbeer-Kracherl. „Dieses Erfrischungsgetränk wird mit Kohlensäure versetzt und spiegelt den wunderbaren Geschmack der Blüte wider“, so der Jungmeister.

Ausbildung führte durch ganz Niederösterreich

Der Kurs dauerte 2,5 Jahre und fand in ganz Niederösterreich statt. Unter anderem wurde Obstverarbeitung in Gießhübl sowie Konfitüren- und Nektarherstellung in Klosterneuburg unterrichtet. „In der Fachschule Pyhra hat uns Josef Hofecker zum letzten Mal begleitet, bevor er in die verdiente Pension gegangen ist. Die Kursteilnehmer kamen aus ganz Österreich, es entstanden schöne Freundschaften und ein interessanter Austausch an Erfahrungen“, so Mayer. Probieren kann man das Bio-Elsbeer-Kracherl im Haus der Elsbeere in Michelbach.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.