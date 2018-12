Spenden war noch nie so lustig! "Familien in Not in Österreich freuen sich auch über 30 oder 40 Euro. Für mich ist die Aktion eine echte Herzensangelegenheit, also bitte hin kommen, spenden und gemeinsam Spaß haben. Zusammen können wir viel bewegen, ich freue mich," so Gernot Kulis.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Licht ins Dunkel zu Gute. Mindestspende ist 20 Euro.

Beginn: 18:30 Uhr (Bühne im Hof). Karten gibt es in unserem Ticketshop oder an der Abendkassa.