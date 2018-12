Dabei wurden Orangen-Mandel-Sterne, Schokosterne und Sternweckerl verkauft, von jedem Stern gingen 20 Cent an die Ö3-Aktion für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds.

Auch die Einnahmen des NÖN-Standes bei der Leopold-Feier am St. Pöltner Rathausplatz flossen in die Gesamtsumme ein. So kamen stolze 5.000 Euro zusammen, die die Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger, NÖN-Marketing-Chef Robert Richter und Wolfgang Hager am Freitag an Ö3 übergeben konnten.

Erich Marschik