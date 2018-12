Auch am vierten Tag des Ö3 Weihnachtswunders am Rathausplatz wurde wieder eifrig gespendet. 1.936.760 Euro wurden in den ersten 96 Stunden insgesamt gesammelt.

Die bisher größte Spendensumme überreichte gestern die NÖ Landjugend mit 42.350 Euro. Mit dem wahrscheinlich längsten Krampuslauf des Landes sammelten die Wieselburger Zwieslteifin 6.000 Euro.

Sie machten sich am Samstag um 5 Uhr früh auf den Weg in die Landeshauptstadt, wo sie am Abend den Spendenbetrag übergeben konnten. Auch Sonntagvormittag war die Gruppe noch einmal am Rathausplatz zu sehen.

Heute sind unter anderem Zweikanalton (14 Uhr), Luke Andrews (15.30 Uhr) und Thomas Sykora (16 Uhr) zu Gast in der gläsernen Wunschhütte. Um 17 Uhr steht dann das Ö3-Adventsingen am Programm, bei dem Julian Le Play, Cesár Sampson, Ina Regen, Lemo und die Poxrucker Sisters für Weihnachtsstimmung sorgen werden.