Das Ö3-Weihnachtswunder gastiert heuer erstmals in Niederösterreich und zwar am Rathausplatz in St. Pölten. Deshalb sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volkpartei NÖ gemeinsam mit den sechs Teilorganisationen (NÖ Bauernbund, NÖAAB, NÖ Wirtschaftsbund, JVP NÖ, NÖs Senioren, Wir Niederösterreicherinnen) für den guten Zweck.

„Der Advent ist jene Zeit, in der wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Eine Zeit der persönlichen und familiären Besinnlichkeit aber auch der Nächstenliebe, in der wir füreinander da sind und helfen. In diesem Sinne wollen wir das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen und gemeinsam Familien in Not helfen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, die gemeinsam mit den sechs Teilorganisationen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Haus 2.1 die gesammelten Spenden in der Höhe von 1.500 Euro beim Ö3-Weihnachtswunder übergaben