Region St. Pölten: 80.000 Mal Rat – auch beim Rad

Pickerl-Überprüfung, Ankaufstests, Fahrzeug-Checks oder Pannenbehebung am Stützpunkt. Die Hilfe der „Gelben Engel“ des ÖAMTC war 2022 wieder gefragt in der Mitte Niederösterreichs. Und das nicht nur bei knapp 49.000 technischen Überprüfungen.

„Im vergangenen Jahr konnten wir Clubmitgliedern an unseren Standorten insgesamt 80.000 Mal helfen und sie in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützen“, blickt Josef Strohmayer, Leiter der Stützpunkte St. Pölten, Tulln und Lilienfeld, auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Knapp 64.000 Mitglieder betreut der ÖAMTC in dieser Region.

Das vergangene Jahr brachte neue Herausforderungen: „Lieferkettenprobleme, rasante Teuerung und eine allgemein angespannte Stimmung haben 2022 nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber wir konnten einmal mehr zeigen, dass wir täglich mit vollem Einsatz für unsere Mitglieder und ihre Mobilität am Werk sind, und wir haben wieder viel Wertschätzung erfahren“ , so Strohmayer.

Neuer Fokus auf Fahrräder und Elektromobilität

Neue Zeiten bringen auch neue Anforderungen. Die Mitglieder wählen je nach Zweck und Strecke das für sie am besten geeignete Fortbewegungsmittel. Der ÖAMTC hat daher seine Service-Palette auch Richtung Fahrräder und Elektromobilität weiterentwickelt.

„Neben dem gratis Fahrrad-Check haben wir ein eigenes Fahrrad-Service im Programm: für Fahrrad oder E-Bike“, so der Stützpunktleiter. Zudem biete man an ausgewählten Standorten wie St.Pölten einen speziellen Akku-Check fürs E-Bike an. Einen „Gesundheitscheck“ gibt es am St. Pöltner Stützpunkt auch für E-Autos und Plug-in-Hybride: Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft.

Um Fachkräfte dafür zu haben, setzt der ÖAMTC auf Weiterbildung und Lehrlinge. In der Ostregion bildet der Club aktuell 48 Lehrlinge in acht Berufsbildern aus. In St. Pölten hat der mit dem Aus- und Weiterbildungszentrum samt Lehrlingswerkstatt erstmals in seiner Geschichte eine überregionale Bildungsstätte geschaffen.

