Heller, freundlicher, größer und mit mehr Möglichkeiten für die Freizeit, so präsentiert sich das neue Lehrlingsheim der ÖBB in der Werkstättenstraße. Dieses wird künftig 72 Lehrlingen einen komfortablen Schlafplatz bieten.

Die ÖBB und St. Pölten – das ist laut Bürgermeister Matthias Stadler eine Partnerschaft, die passt. In den letzten Jahren wurde gerade in die Landeshauptstadt viel investiert. „Das Lehrlingsheim ist da ein weiterer Mosaikstein“, so Stadler. Rund zehn Millionen Euro nahm die ÖBB in die Hand, um das in die Jahre gekommene Lehrlingsheim neu zu bauen. Bis 2022 soll zudem der ÖBB-Bildungscampus fertiggestellt werden und St. Pölten so zu einem Kompetenzzentrum machen.

Das unterstreicht auch ÖBB-Vorstandsmitglied Silvia Angelo. Sie betont die Wichtigkeit der Ausbildung. Vor allem Mädchen will sie hierzu einladen. Die neuen Doppelzimmer mit Dusche, Gemeinschaftsküche und ein breites Freizeitangebot sollen hierzu beitragen. Dass bald mehr als drei Mädchen bei dieser neuen Einrichtung in St. Pölten ihre Lehre absolvieren werden, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.