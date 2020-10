Der ÖBB-Bildungscampus nimmt Formen an. Baubeginn war im Oktober 2019, mittlerweile wächst der Hochbau. „Wenn alles gut verläuft, sollte der Rohbau im Februar 2021 fertiggestellt sein. Danach beginnt der umfangreiche Innenausbau“, kündigt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif an. Trotz der Corona-Pandemie halten die ÖBB am Unterrichtsbeginn im April 2022 fest. Ab dem Fahrplanwechsel 2021/22 erhält der Bildungscampus zudem eine eigene Haltestelle an der Traisentalbahn.

ÖBB Dimensionen und Aussehen (links) lassen sich bei der aktuellen Baustelle des ÖBB-Bildungscampus (rechts) bereits erahnen.

Vor allem eisenbahnspezifische Berufe wie Lokführer, Fahrdienstleiter oder Verschieber werden hier künftig aus- und weitergebildet. Täglich sollen bis zu 560 Erwachsene unterrichtet werden und den Bahnbetrieb mithilfe von Lehrstellwerken, Modellanlagen und Simulatoren erlernen. Dafür werden die Bildungszentren Wien und St. Pölten-Wörth geschlossen. Darüber hinaus werden auf dem Werkstätten-Areal aktuell rund 130 Lehrlinge ausgebildet. Die zugehörige Lehrwerkstätte bleibt weiterhin bestehen. Allerdings wird ein neues Lehrlingsheim mit 36 Doppelzimmern gebaut und das alte abgerissen. Hier sind die Bauarbeiten weiter fortgeschritten: Das Gebäude hat bereits Fenster und soll im Frühjahr 2021 eröffnet werden.

Insgesamt veranschlagen die ÖBB Kosten in Höhe von etwa 80 Millionen Euro. Davon fließen rund 70 Millionen in den Bau des Bildungscampus.