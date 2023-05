Gleisbauarbeiten auf Westbahnstrecke beeinflussen Zug-Fahrpläne

Auf der Westbahnstrecke sind Gleisbauarbeiten noch bis 26. Juni nötig. Deswegen kommt es zu geänderten Fahrplänen bei ÖBB und Westbahn. Es ist sowohl der Nah- und Regionalverkehr betroffen auf der Strecke zwischen Amstetten/St. Pölten und Pöchlarn.

Nah- und Regionalverkehr

Bei den Zügen der Linien REX57 und R52 kommt es zu Änderungen im Fahrplan und einige Verbindungen entfallen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr

Haltestellen des Schienenersatzverkehrs

St. Pölten Hauptbahnhof Busterminal

Prinzersdorf (Bahnstraße)

Markersdorf an der Pielach (Westbahnstraße)

Großsierning Orstmitte

Loosdorf bei Melk (Bahnhofstraße)

Melk Busbahnhof, Bussteig B

Pöchlarn (Bahnstraße)

Der REX51 von St. Pölten nach Wien Westbahnhof mit der Planabfahrt in St. Pölten Hbf um 23.07 Uhr sowie die S50 von Neulengbach nach Wien Westbahnhof mit der Planabfahrt in Neulengbach um 23.36 Uhr sind am 23. Mai ebenfalls von Fahrplanänderungen betroffen.

Beim Schienenersatzverkehr mit Bussen ist mit straßenverkehrsbedingten Verspätungen von ungefähr 20 Minuten zu rechnen.

Es kommt außerdem zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen bei der Linie CJX5 zwischen Wien Westbahnhof beziehungsweise St. Pölten Hauptbahnhof und Amstetten in beiden Fahrtrichtungen.

Folgende Züge der Linie CJX 5 entfallen jeweils von Montag bis Freitag (an Werktagen) zwischen Amstetten und St. Pölten Hbf:

CJX 9101 (ab 04.07 Uhr)

CJX 9103 (ab 05.47 Uhr)

CJX 9105 (ab 06.17 Uhr)

CJX 9107 (ab 06.46 Uhr)

CJX 1935 (ab 17.46 Uhr) entfällt von Montag bis Freitag zwischen Amstetten und Wien Westbahnhof

Folgende Züge der Linie CJX5 entfallen zwischen St. Pölten Hbf und Amstetten: jeweils am Freitag (an Werktagen):

CJX 9100 (ab 14.22 Uhr) und CJX 9102 (ab 14.22 Uhr); jeweils von Montag bis Freitag (an Werktagen)

CJX 9104 (ab 16.22 Uhr)

CJX 9106 (ab 17.22 Uhr), CJX 9108 (ab 18.22 Uhr)

und CJX 9110 (ab 19.22 Uhr)

Bei der Linie CJX5 verschieben sich die Fahrzeiten zwischen Wien Westbahnhof und St. Pölten Hbf, beziehungsweise Amstetten, um 10 Minuten.

Fernverkehr

Züge des Fernverkehrs fahren mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten bis zu plus/minus 13 Minuten von Wien Hauptbahnhof ab.

Folgende Züge fahren nur bis beziehungsweise erst ab Wien Hauptbahnhof:

RJ 541 Salzburg Hbf - Flughafen Wien Bahnhof

RJ 596 Flughafen Wien Bahnhof - Klagenfurt

RJ 643 Salzburg Hbf - Flughafen Wien Bahnhof

RJ 698 Flughafen Wien Bahnhof - Klagenfurt

RJ 645 Salzburg Hbf - Flughafen Wien Bahnhof

RJ 740 Flughafen Wien Bahnhof - Salzburg Hbf

RJ 743 Salzburg Hbf - Flughafen Wien Bahnhof

RJ 748 Flughafen Wien Bahnhof - Salzburg Hbf

Es kommt außerdem zu Fahrplanänderungen bei einzelnen Nachtzügen.

Änderungen bei der Westbahn

Fahrplanänderungen wird es aufgrund der Bauarbeiten auch bei der Westbahn geben.

Fahrtrichtung Wien nach Linz, Salzburg (und weiter nach Innsbruck und München):

Wien Westbahnhof: die Abfahrt ist zur Minute XX.27 und XX.57 11 Minuten früher als üblich

Wien Hütteldorf: die Abfahrt ist zur Minute XX.05 und XX.35 10 Minuten früher als üblich

St. Pölten: die Abfahrt ist zur Minute XX.26 und XX.56 10 Minuten früher als üblich

Ab Amstetten sind die Abfahrtszeiten wie gehabt.

Fahrtrichtung Innsbruck, München, Salzburg, Linz nach Wien:

Bis inklusive Amstetten sind alle Abfahrts- und Ankunftszeiten wie gehabt

St. Pölten: die Abfahrt ist zur Minute XX.05 und XX.35 10 Minuten später als üblich

Wien Hütteldorf: die Ankunft ist zur Minute XX.24 und XX.54 10 Minuten später als üblich

Wien Westbahnhof: die Ankunft ist zur Minute XX.02 und XX.32 10 Minuten später als üblich

Aktuelle Fahrplaninformationen immer in der Scotty-App, auf der ÖBB-Homepage oder telefonisch 05-1717

