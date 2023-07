Böheimkirchen bietet Öffis zum Schnuppern

Die Gemeinde bietet allen Bürgern ab 18 mit zwei übertragbaren VOR-Klimatickets die Möglichkeit, umweltfreundliche Verkehrsmittel auszuprobieren. Die Schnuppertickets können werktags für maximal drei Tage kostenlos ausgeliehen werden. Sie sind auf allen VOR-Linien der Ostregion in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland und in den Zügen der WESTbahn zwischen Wien und Amstetten gültig. „Wir wollen den Bürgern die Chance geben, sich von den Vorteilen des öffentlichen Verkehrs zu überzeugen. Viele Orte sind bereits sehr gut öffentlich erreichbar und das bequem, schnell, ohne Stau oder Parkplatzsuche“, so Bürgermeister Franz Haunold.

Die Buchung erfolgt über das Bürgerservice oder direkt über die Online-Reservierungsplattform schnupperticket.at. Vor der ersten Nutzung ist eine Registrierung notwendig. Abholung und Rückgabe der Tickets ist im Bürgerservice am Montag von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr und Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr möglich. Alternativ kann das genutzte Ticket auch im Briefkasten der Gemeinde hinterlegt werden. Alle Infos sind auf der Gemeinde-Website im Bereich Bürgerservice zusammengefasst.