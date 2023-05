Gemeinde Gerersdorf bietet VOR-Schnupperticket

Mit dem VOR-Klimaticket können alle mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Gerersdorf sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in der Metropolregion (Wien, NÖ, Burgenland) nutzen. Das Schnupperticket gilt immer nur für eine Person und kann maximal zehn Tage im Jahr gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises entliehen werden. Es stehen zwei übertragbare Jahreskarten für die Gemeindebürger zur Verfügung.

Die Fahrkarten können ab 1. Juni online unter www.schnupperticket.at/gerersdorf reserviert oder persönlich am Gemeindeamt für einen Werktag ausgeborgt werden. Die Abholung ist am Gemeindeamt während der Öffnungszeiten möglich. Die Rückgabe muss jeweils am Nutzungstag nach Beendigung der Fahrt oder spätestens am Folgetag bis spätestens 6.30 Uhr durch Einwurf in den Gemeinde-Briefkasten erfolgen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.