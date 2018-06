Die Analyse des neuen Lup-Sonn- und Feiertagsangebots, das es seit September des Vorjahres gibt, soll Stadt und den Verkehrversverbund Ost-Region (VOR) gleichermaßen positiv überrascht haben: Bis zu 1.000 Personen nutzen es täglich. Dies war auch einer der Hauptgründe, dass ab 2. Dezember, dem ersten Adventsonntag, das tägliche Angebot auf insgesamt neun Linien ausgeweitet wird.

Elf Fahrzeuge kommen dabei zum Einsatz und werden 100.000 zusätzliche Kilometer pro Jahr leist. Die Jahreskilometerleistung wächst damit auf rund 2,3 Millionen. 300.000 Euro werden dadurch an Zusatzkosten entstehen – Geld, das in dieser Höhe durch die Gäste nicht eingenommen werden kann, wie auch Bürgermeister Matthias Stadler bewusst ist: „Kein Öffi-System kann kostendeckend funktionieren. Es geht darum, nicht zuletzt im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas, einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr anzubieten.“

Linienführung wird leicht geändert

Erstellt wurde das Konzept vom Schweizer Verkehrsplaner Hannes Müller. Derzeit wird an der finalen Linienführung gearbeitet. Klar ist aber bereits jetzt, dass es eine eigene Netzkarte geben wird, die aber weitgehend an jene der Werktage angelehnt ist. Einige schlecht frequentierte Bereiche in den Stadtteilen werden aber nicht angefahren werden. In der kommenden Gemeinderatssitzung soll die Lup-Neuerung beschlossen werden, dann könne auch mit der Umsetzung begonnen werden. Die Linien werden an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 18 Uhr im Stundentakt verkehren. Durch Überlagerung der Linien wird es teilweise zu einem Halbstundentakt kommen.

Keine Teuerung in den Vorverkaufsstellen

Neben der Erweiterung des Sonn- und Feiertagsverkehrs hat Bürgermeister Matthias Stadler zusammen mit VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Ministerialrat Gerhard Sailer vom Verkehrsministerium auch kundgetan, dass die allgemeine VOR-Fahrpreis-Anpassung nicht für Lup-Tageskarten, die in Vorverkaufsstellen erworben wurden, gelten wird. Wie berichtet werden Lup-Tageskarten ab 1. August um 10 Cent teurer und kosten dann 1,80 Euro. Dies wird aber nur bei Ticketkäufen im Bus gelten.

Vorverkauf soll gefördert werden

„Wir wollen damit den Vorverkauf forcieren, weil der Ticketkauf im Bus enorm aufhält und teilweise für Verspätungen sorgt“, erklärt Stadler. Insgesamt gibt es neben der Bürgerservicestelle im Rathaus 21 Vorverkaufsstellen. Zufrieden mit dem Lup-Ausbau ist auch VP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk: „Der Ausbau ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, für den wir seit Langem eingetreten sind.“ Er setze sich zudem weiter für einen Werktags-Betrieb nach 20 Uhr ein. Dem entgegnet Stadler: „Nach 19 Uhr merken wir einen massiven Fahrgast-Rückgang.“