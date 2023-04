Klimatickets zum Schnuppern für Kastener Bevölkerung

Die Gemeinde hat zwei Klimatickets angekauft, die für die Dauer von maximal drei aufeinander folgenden Tagen kostenlos ausgeliehen werden können. Die Kastner Schnuppertickets sind auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) gültig. Die Tickets gelten auch in den Zügen der WESTbahn zwischen Wien und Amstetten. Voraussetzungen sind ein Haupt- oder Nebenwohnsitz in Kasten und ein Mindestalter von 18 Jahren. „Wir wollen damit die Bevölkerung anregen, vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Gerade in Zeiten steigender Treibstoffpreise ist ein Klimaticket auch finanziell interessant“, so Bürgermeister Josef Denk.

Die Reservierung erfolgt online über die Homepage der Gemeinde, Abholung und Rückgabe der Tickets erfolgen am Gemeindeamt. „Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann das Ticket natürlich auch persönlich auf der Gemeinde buchen“, so die Vorsitzende des Dorfentwicklungsausschusses Irene Rath.

