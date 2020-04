Vier Wochen lang waren die Garten- und Baumärkte wegen der Coronakrise geschlossen. Nun dürfen Hornbach, Nadlinger, Dehner und Co wieder öffnen. In St. Pölten bildete sich gleich am ersten Tag der Öffnung eine Menschenschlange.

Um 7.40 Uhr machte etwa die Firma Hornbach in der Stiferstraße auf, um 8 Uhr war bereits alles voll. Ein Schild mit der Aufschrift „Bitte hier anstellen“ soll für Ordnung unter den ungeduldigen Einkäufern sorgen. Die Kunden werden angewiesen nur mit einem Einkaufswagen in den Markt zu gehen, der Zutritt wird nur mit Maske gestattet und es darf auch nur maximal ein Kind bis 14 Jahre mitgenommen werden.

Trotz der Menschenmassen haben sich die Kunden, laut Auskunft eines NÖN-Mitarbeiters sehr diszipliniert verhalten.