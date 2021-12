Auch die Geschäfte in der Region St. Pölten wollen aufholen

Die Betriebe müssen wieder aufsperren, um die umsatzstärkste Zeit teilweise zu retten, hatte Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Mario Burger gewarnt. Am Montag war es dann so weit: Geschäfte und Dienstleister standen für viele in Stadt und Bezirk wieder offen.

„Wenn es so läuft wie am Montag, ist es sehr gut“

„Retten wird man das Weihnachtsgeschäft nicht mehr können, aber wenn es so läuft wie am Montag, ist es sehr gut“, so das erste Resümee von Hausmann-Eigentümer Georg Antauer. Einige Stammkunden hätten sich gefreut, dass wieder offen ist, und nicht im Internet bestellt. Die Nachfrage bei Geschenken sei vielfältig, vom Koffer bis zur Hand- oder Laptoptasche und Weihnachtswaren.

Gar nicht mit dem „pünktlichen“ Ende des Lockdowns gerechnet hat Peter Urszovics von Casa Moda. „Umso mehr freue ich mich, dass es wieder losgehen kann.“ Die Einkaufswochenenden würden nun herausfordernd für das Team. „ Der Dezember ist der stärkste Monat im Jahr. Durch den Lockdown wird jetzt der Andrang umso größer sein “, glaubt der Chef.

Mit einer hohen Kundenfrequenz rechnet auch Thalia-Filialleiter Helmuth Fahrngruber. „Wir werden eine Aufholjagd starten, die fehlenden Umsätze von drei Wochen Lockdown können wir aber nicht kompensieren.“ Um Kassa-Schlangen zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, die „Scan & Go“-Funktion der App zu nutzen. Als Geschenk im Trend liegen bei Thalia Bücher rund ums Backen. „Gesellschaftsspiele und Puzzles erleben ebenso einen enormen Boom.“

Casa Moda-Chef erfreut über pünktliches Lockdown-Ende

Spitzentitel haben sich bei den treuen Kunden der Buchhandlung Schubert, die auch Click & Collect genutzt haben, nicht herauskristallisiert. Aber Eigentümerin Susanne Sandler ist überzeugt: „Das restliche Weihnachtsgeschäft wird gut, sprich herausfordernd.“

Bücher zu Pandemie und Politik werden in der Buchhandlung Böck stark nachgefragt. „Das Ladengeschäft müsste aber bis Weihnachten doppelt so stark wie das Online-Geschäft werden, um mit einem ,blauen Auge‘ davonzukommen“, erklärt Inhaber Heinz Scharl.

Retten könne er das Weihnachtsgeschäft auch deshalb nicht, weil Adventaus stellungen in Schulen und Pfarren abgesagt wurden. Die Öffnung am Sonntag werde primär den Einkaufszentren helfen, glaubt Scharl.

Viele werden diese Möglichkeit aber nutzen. Georg Antauer sperrt am 19. Dezember alle Geschäfte auf. Für Thalia trägt der verkaufsoffene Tag dazu bei, dass Umsätze in St. Pölten bleiben und Arbeitsplätze gesichert werden. „Die Gastronomie in der City ist dann ja auch schon offen.“

Öffnen werden in der Innenstadt auch Elektronikgeschäfte wie McShark. Und auch in Böheimkirchen haben viele Betriebe ihre Öffnungszeiten erweitert „und freuen sich auch am Sonntag und Heiligen Abend auf Kunden“, berichtet Bürgermeister Johann Hell.

Persönliche Dienstleister traf es besonders hart

Nur schwer aufholen können persönliche Dienstleister: „Die während des Lockdowns ausgefallenen Termine bekomme ich unmöglich alle unter“, so Kosmetikerin Astrid Kandler.

Weil ihre Kunden im Voraus buchen, habe sie in den Tagen nach 13. Dezember gut zu tun. Trotzdem habe sie 80 Prozent des Terminumsatzes aus dem Lockdown verloren, schätzt sie. Dazu komme entgangenes Weihnachtsgeschäft aus spontanen Produktkäufen. Kandler hofft nun, dass zumindest die gebuchten Termine trotz 2G-Regel und Quarantänen halten – und der ein oder andere Gutscheinkauf etwas abfedert.

„Wir haben viel an die Schwarzarbeit verloren und manche haben einen Haarschnitt übersprungen, diese Umsätze fallen weg“, stellt auch Friseur Daniel Daurer mit Standorten in St. Pölten, Ober-Grafendorf und Pyhra fest. Dort habe man sieben Wochen nach Eröffnung wieder schließen müssen. Jetzt sind die Auftragsbücher gut gefüllt.

Das Weihnachtsgeschäft ist aber auf ein bis zwei Wochen begrenzt. „Wir werden mit Sonderöffnungszeiten und einer großen Portion Motivation kämpfen, dass es zu Weihnachten keine ,bad hair days‘ geben wird.“