Dieser Platz hat Geschichte: Direkt neben der ehemaligen Tanzfabrik, die in den 1980er-Jahren Nabel der österreichischen Disco-Welt war, entsteht eine Wohnhausanlage mit 14 Wohneinheiten. „Die wilden Jahre sind vorbei. Daher wird das hier ein idyllischer Ort für Naturliebhaber, Jungfamilien und Menschen, die Erholung suchen“, erklärt Leopold Pasteiner von der Bachgarten Errichtungs GmbH.

Diese lässt hier acht zweistöckige und sechs dreistöckige Wohnhäuser in Ziegel-Massivbauweise wachsen, die nach ökologischen Kriterien errichtet werden, mit Flachdachbegrünung, integrierter Deckenkühlung, mit Hanf-Fassadendämmung und zentraler Wasser-Wärmepumpenanlage für eine autarke Versorgung des Projekts.

„Das wird ein idyllischer Ort für Naturliebhaber und Jungfamilien.“ Leopold Pasteiner, Geschäftsführer Bachgarten

Die sieben Doppelhäuser liegen direkt am Mühlbach und sind mit einer Bushaltestelle an das St. Pöltner Öffi-Netz angebunden. In die Anlage integriert sind ein Kinderspielplatz und begrünte Allgemeinflächen.

Die Häuser werden schlüsselfertig verkauft und sollen im nächsten Jahr bezugsfertig sein.

Die wilde Tanzfabrik wird übrigens renoviert. Nicht als Vergnügungstempel. In den geschichtsträchtigen Hallen entstehen Singlewohnungen, und die markante Fassade bleibt erhalten.