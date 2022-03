Nährer-Fastentuch glänzt im St. Pöltner Dom

Das Hochaltarbild im St. Pöltner Dom verhüllt zum ersten Mal in der Geschichte ein Fastentuch von einem zeitgenössischen Künstler. Bischof Alois Schwarz beauftragte damit den 45-jährigen Künstler Florian Nährer und ließ ihm bei der Umsetzung freie Hand.

„Ich hatte viele Ideen und arbeitete sehr lange auch an unterschiedlichen Versionen, bis ich mich schließlich für dieses besondere Material entschieden habe“, sagt der gebürtige St. Pöltner.

Tuch entfaltet bei passendem Licht seine Magie

Das Kunstwerk ist seit Montag zu sehen. Am Aschermittwoch, 2. März, steht im Anschluss an die Heilige Messe um 19 Uhr Florian Nährer gemeinsam mit Bischof Alois Schwarz im Dom St. Pölten den Besuchern für Fragen zur Verfügung. Moderiert wird die Diskussion von „Museum am Dom“-Direktorin Barbara Taubinger.

Beim heurigen Fastentuch handelt es sich um hoch reflektierenden Kunststoff, der auch die Farben der Umgebung annimmt und wiedergibt. Bei starker Beleuchtung scheint er jedoch nur grau und matt zu sein. Erst mit dem entsprechenden Licht entfaltet er seine ganze Magie.

Auf das Tuch stickte der Künstler den Schriftzug „Jesus Christus“. Die Auseinandersetzung mit dem Namen soll laut Bischof Schwarz in der Fastenzeit einen individuellen Impuls für Besucher des Doms darstellen.

Der christliche Glaube spielt für Nährer wichtige Rolle

Der Künstler studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien in den Meisterklassen Prachensky und Obholzer sowie katholische Theologie. In seiner bisherigen Arbeit setzte er sich häufig mit Glaubensinhalten auseinander. Der Dom St. Pölten diente ihm bereits mehrmals als Ausstellungsort seiner Arbeiten, wie zuletzt im Rahmen der Serie „I can‘t see Jesus anymore“ in der Arbeit „Gnadenbuch“.

Derzeit veranstaltet Nährer die Ausstellung „Beneath“, die im Stöhr-Haus Einblicke in das vielfältige Arbeiten des Künstlers gibt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden