„Süden“ auf der Bühne des Landestheaters in St. Pölten

Mit „Süden“ bringt das Landestheater NÖ ein Gastspiel der Théâtres de la Ville de Luxembourg auf die Bühne. Das Stück des Schriftstellers Julien Green aus dem Jahr 1953 feiert am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr Österreich-Premiere. Schauspieler Andreas Lust schlüpft dabei in die Rolle des Ian und gibt Einblick in die Gefühlswelt des jungen Offiziers.

Im Werk wird das Konfliktpotenzial fünf Jugendlicher am Vorabend des Ausbruchs des amerikanischen Bürgerkrieges veranschaulicht. Ian, Erik, Angelina, Jimmy und Regina zweifeln an ihrer Identität, ihrem Glauben, an der Liebe und stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Im Vordergrund steht die Zerrissenheit der Figuren. Der belgische Regisseur Thierry Mousset nutzt diesen Gefühlszustand und lässt diese zeitlosen Themen von den Protagonisten widerspiegeln. Er wählte dabei Schauspielerinnen und Schauspieler, die viel jüngere Figuren verkörpern. Ob der Regisseur dies bewusst entschied, bleibt offen. „Als Schauspieler ist das natürlich künstlerisch unfassbar aufregend zu spielen. Der 22-jährige Ian hat wenig Erfahrung mit sich und seinen Gefühlen. Als junger Mensch kann er sich selbst noch nicht lesen. Aber vielleicht ist das bei uns Erwachsenen gar nicht so anders“, informiert Lust.

Das gesamte Ensemble sei während des Stückes auf der Bühne. „Es ist toll, solche feinfühligen Figuren gleichzeitig zu erleben. Wir schauen uns das wilde Spiel der Kollegen an. Jeden Abend passiert etwas Neues, wir überraschen uns gegenseitig“, beschreibt er die Einzigartigkeit der Inszenierung.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.