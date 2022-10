ÖVP präsentiert Schnellbahn für Zentralraum

In Zeiten von Teuerungen und des Klimawandels investiert das Land mit den ÖBB rund 2,3 Milliarden in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Die blau-gelbe Bahn-Offensive bringt dem Zentralraum nun schon 2024 eine "Regio S-Bahn St. Pölten". Den Namen präsentierten Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und der St. Pöltner Bundesrat Florian Krumböck (beide ÖVP) und konkretisierten noch einmal die Pläne für Traisentalbahn, Kremserbahn, S40, Mariazellerbahn und die alte Westbahnstrecke bis zum Ende des Jahrzehnts. „Wir bringen die S-Bahn nach St. Pölten. Wir werden in den kommenden Jahren die Angebote ausbauen, die Infrastruktur verbessern und moderne Fahrzeuge zum Einsatz bringen“, verspricht Landesrat Ludwig Schleritzko. Das S-Bahnsystem bringe rund 150 neue Zugverbindungen von und nach St. Pölten. „Wir sprechen hier von einer Angebotsausweitung von rund 45 Prozent in den kommenden Jahren“, rechnet Krumböck vor.

Die Ausbaupläne

Traisentalbahn in Richtung Traisen- und Gölsental (S54 und S55): Künftig fahren die S54 nach Hainfeld und die S55 nach Lilienfeld und Schrambach. Derzeit gibt es einen Stundentakt nach St. Pölten. Wer nach St. Pölten will, muss bei jedem zweiten Zug umsteigen. „Das wird sich ändern: Wir sprechen zukünftig von einem Halbstundentakt für Pendlerinnen und Pendlern von 5 bis 9 Uhr sowie von 13 bis 20 Uhr und das umstiegsfrei“, so Krumböck. Möglich werde das durch die Elektrifizierung und Modernisierung mit Inbetriebnahme 2026/27. 49 neue Zugverbindungen sollen laut Krumböck auf der Traisentalbahn entstehen.

St. Pölten über Traismauer und Tulln zum Wiener Franz-Josefs-Bahnhof (S40): Die S40 verkehrt aktuell nur am Morgen im Halbstundentakt. Mit dem lang ersehnten zweigleisigen Ausbau im Abschnitt Herzogenburg–St. Pölten soll ab Ende 2020er-Jahre die Zugzahl von 43 auf 73 pro Tag erhöht werden. „Ein Ausbau von fast 70 Prozent. Wir werden aber nicht nur besser im Angebot, sondern auch bequemer: Ab 2024 sind durchgängig barrierefreie Züge im Einsatz, die die alten Garnituren ersetzen werden“, verspricht Krumböck. Ein ambitioniertes Ziel, schließlich ist der Gleis-Ausbau im ÖBB-Rahmenplan bis 2027 nicht vorgesehen. „Wir werden darauf drängen, dass es zu einer raschen Umsetzung kommt. Es scheitert weniger am Geld als an der Kapazität am Bausektor“, meint Schleritzko und auch Krumböck sieht es als Notwendigkeit an „regional Druck zu machen und nervig zu bleiben“.

Kremserbahn und weiter über das Kamptal nach Horn (S44): Der Fahrplan bietet aktuell nur einen Stundentakt, der in der Hauptverkehrszeit auf einen Halbstundentakt verdichtet ist. Ab 2026 soll es hier die Premiere von Akkuzügen im Schienen-Nahverkehr geben als Ersatz für Dieseltriebwagen, so Schleritzko. „Sobald wir die Akkuzüge im Einsatz haben, können wir hier auf einen täglichen Halbstundentakt ausweiten“, erklärt Krumböck.

Mariazellerbahn (S56): Ab 2025 wird die Mariazellerbahn nicht nur im Frühverkehr sondern auch nachmittags von 13 bis 20 Uhr im Halbstundentakt zwischen St. Pölten und Kirchberg verkehren. Damit kommen 14 Züge mehr auf die Gleise.

Alte Westbahnstrecke: Geplant ist ein durchgängiger Halbstundentakt ab Mitte 2024 von St. Pölten über Neulengbach zum Westbahnhof. Ab Mitte der 2020er-Jahre soll es einen dritten Zug pro Stunde von St. Pölten über Neulengbach, Pressbaum und Purkersdorf zum Westbahnhof geben. „Damit verbessert sich das Angebot auf der Strecke ab 2024 in einer ersten Etappe von 66 auf 79 Züge pro Tag“, betont Krumböck.

