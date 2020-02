Wegen des anhaltenden Baubooms befürchtet die ÖVP St. Pölten nun, die Landeshauptstadt könne zu einer weiteren Speckgürtel-Gemeinde Wiens werden. Bürgermeister Matthias Stadler beschwichtigt in einem offenen Brief: „Wir haben in den letzten Jahren ein gesundes Wachstum von nur durchschnittlich etwa einem Prozent jährlich zu verzeichnen.“ Aktuell leben in St. Pölten 60.591 Haupt- und Nebenwohnsitzer zusammengerechnet. Im Vorjahr waren es um 352 wenige. Das entspricht einem Wachstum von 0,6 Prozent.

Martin Gruber-Dorninger Tragende Säule für Innenstadt

ÖVP-Gemeinderat Florian Krumböck sieht aufgrund von „Leben am Fluss“ sowie den Bauprojekten auf den WWE-Gründen und dem ehemaligen Metro-Areal Anlass zur Sorge für ein rasantes Bevölkerungswachstum. Das löse Skepsis in der Bevölkerung aus, meint Krumböck. Die Stadt stehe vor der Entscheidung, ob es eine liebevolle Kleinstadt an der Traisen bleiben möchte. Krumböck sieht bereits jetzt die Kapazitäten in manchen Bereichen erschöpft. Es fehle bereits jetzt an Kinderärzten und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.

„Ohne Zuzug würde St. Pölten schrumpfen“

„Hätten wir diesen Zuzug nicht, dann würde die Stadt schrumpfen, denn die Geburtenrate ist deutlich niedriger als die Anzahl an Sterbefällen“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Die Infrastruktur der Stadt sei auf einen jährlichen Zuzug von durchschnittlich einem Prozent ausgelegt. Das Wachstum sei daher kein Problem.

Durch den Zuzug von außen und das Bedürfnis von St. Pöltnern, aus den Katastralgemeinden in die Innenstadt zu ziehen, sei der derzeitige „Wohnbau-Boom“ gerechtfertigt, so Stadler. Damit wolle man verhindern, dass es, wie in vergleichbaren Städten wie Tulln oder Krems, zu überproportional steigenden Wohnbaupreisen komme. „Ein ausgewogener Wohnungsmarkt sichert die Stabilität der Preise“, argumentiert Stadler.