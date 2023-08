St. Pöltner VAZ wurde zum Mekka für Oldtimerfans

Von alten Motorrädern und Autos, bis hin zu kleinen Ersatzteilen oder der passenden Mode war alles mit dabei. Der Oldtimer-Markt im St. Pöltner VAZ hatte für jeden Sammler etwas zu bieten.

Zum bereits 38. Mal wurde die Landeshauptstadt zu einem Hotspots für alle Oldtimerfans und für Antiquitätensammler. Dabei gab es nicht nur Fahrzeuge und Ersatzteile, auch andere Antiquitäten wie Sättel, Platten und Bücher konnte man erstehen. Trotz strömenden Regens kamen dabei wieder Händler und Käufer aus ganz Europa. Egal ob aus Polen, den Niederlanden oder Frankreich, in St. Pölten kamen sie alle zusammen. „In der Halle ist es ja zum Glück trocken, aber für die Stände draußen ist es natürlich nicht optimal“, erklärt Matthias Häberle, welcher Mercedes Ersatzteile anbot. Das schlechte Wetter tat dem Markttreiben an sich aber keinen Abbruch; So wurde auch heuer wieder gefeilscht und verhandelt, was das Zeug hält damit die Kunden ihre liebsten Stücke auch zum Bestpreis erhielten.