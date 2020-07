Einstunden-Siebenkampf mit Dadic läutet Countdown ein .

Mit einem Einstunden-Siebenkampf in Amstetten wird am Donnerstagabend (18.00 Uhr) der Countdown vor den Olympischen Spielen in Tokio eingeläutet. Ivona Dadic von der Union St. Pölten, Sarah Lagger und die Schweizerin Geraldine Ruckstuhl absolvieren exakt ein Jahr vor der geplanten Eröffnung des wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Großereignisses einen kompletten Mehrkampf in nur 60 Minuten.