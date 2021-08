Alle vier Jahre, wenn wieder Olympische Spiele sind, wird klar, dass die Leichtathletik nur in Österreich ein Stiefmütterchendasein unter den Sportarten führt. „Kein anderer Sport bewegt bei Olympia die Menschen auf der ganzen Welt wie die Leichtathleten“, ist Gottfried Lammerhuber, Obmann der Union-Leichtathletik in St. Pölten, überzeugt.

Mit Beate Schrott ist es gelungen, nach deren sensationellem Finaleinzug über die 100-m-Hürden bei den Spielen 2012 in London, nicht nur für Euphorie in ihrem Stammverein Union St. Pölten zu sorgen, sondern ihr Erfolg war ein Impuls für die gesamte Leichtathletik in Österreich. In St. Pölten gelang es Lammerhuber danach, die Kräfte in seinem Verein zu bündeln.

Mit Siebenkämpferin Ivona Dadic wechselte sogar ein weiterer Topstar der österreichischen Leichtathletik von Oberösterreich an die Traisen zu Erfolgscoach Philipp Unfried. Dadic soll heuer die nächste Erfolgswelle mit einer guten Leistung bei ihrem Wettkampf in Tokio am 4. und 5. August lostreten.

Große Ereignisse hätten immer positive Auswirkungen auf die Kinder. „Das beweist der Ansturm der Jugendlichen, die für volle Trainingsgruppen nach dem Schrott-Erfolg im Klub sorgten“, erinnert sich Sprintcoach Daniel Stehlik.

An Nachwuchs fehlt es der Union St. Pölten aber ohnehin nicht. Vor allem die jungen Werfer, die von Klaus Moser gecoacht werden, sind in Österreich regelmäßig unter den Besten zu finden. Dass einer wie Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der in Japan Bronze holte, beim Liese-Prokop-Turnier im Sportzentrum NÖ jedes Jahr eine fixe Größe und ein Star zum Anfassen für die Jugendlichen geblieben ist, findet Daniel Stehlik aber besonders wichtig. „Sie sehen durch ihn, dass eine Medaille bei Olympischen Spiele keine Utopie ist“, freut er sich.

Besonders gespannt verfolgte die Eichgrabnerin Patricia Hana den Auftritt von Weißhaidinger in Tokio. Als Sportmasseurin vom Team Leistungssport Austria hatte sie Österreichs Bronzemedaillengewinner selbst schon öfter unter ihren Händen. „Wahnsinn, er hat das geschafft, was noch kein männlicher Österreichischer Leichtathlet vor ihm geschafft hat“, freut sie sich mit ihm. „Wie alle anderen Medaillengewinner hat er privat viel zurückgesteckt und hart für sein Ziel trainiert!“