Michaela Karl im Interview: „Sein erstes Board nahm er mit ins Bett“

Mit dem Sieg von Benjamin Karl hat Wilhelmsburg einen Olympiasieger. Im NÖN-Interview erzählt Mutter Michaela Karl, Lehrerin an der Volksschule Süd, über die Anfänge, herausfordernde Zeiten und die Heimatverbundenheit ihres Sohnes.

NÖN: Wann hat Benny gemeint, er wird Olympiasieger, und war er immer schon so zielstrebig?

Michaela Karl: Als er mir mit zehn Jahren einen Zettel zeigte, auf dem geschrieben stand: Ich möchte einmal der beste Snowboarder auf der ganzen Welt werden, Olympiasieger und Weltmeister. Und ich möchte ein schnelles Auto fahren, das mir jemand sponsert! Ich bewunderte seine Wünsche. Daran zu glauben, dass sie Wirklichkeit werden, war für mich schwer vorstellbar, obgleich ich ihn bei all seinen kleinen Schritten immer unterstützte.

„Die Entscheidung, ob Ski-Hauptschule Lilienfeld oder Sporthauptschule St. Pölten, ging zugunsten der Vielseitigkeit für St. Pölten aus.“

Wann hat alles begonnen?

Sein erstes Snowboard war ein grünes Oxygen-Board, das er ganz stolz mit zehn Jahren zu Weihnachten in seinen Händen hielt und mit in sein Bett nahm. Keinen Meter mehr wollte er von diesem weichen.

Wie ging es dann weiter?

Als er am Ötscher das HOT Racing Team, trainiert von seinem späteren Lehrer, Mentor und jetzigem Freund Erik Wöll, beobachtete und sich kurzerhand entschloss, da mitfahren zu wollen. Nach der Sichtung seines Könnens nahm ihn Erik sofort ins Team auf, Benny wurde noch im selben Jahr Landesmeister in seiner Klasse. Das sollte der Beginn seiner einzigartigen Karriere sein. Von da an gewann er die meisten Rennen in Niederösterreich. Die Entscheidung, ob Ski-Hauptschule Lilienfeld oder Sporthauptschule St. Pölten, ging zugunsten der Vielseitigkeit für St. Pölten aus. Erik schlug dann die Handelsschule in Schladming vor, wohin Benny mit vierzehn Jahren wechselte. Gleich im ersten Jahr stieg er in den B-Kader des ÖSV auf, zeigte weiterhin seine Stärke, Beharrlichkeit und seinen besonderen Willen.

Was haben Sie investiert, um Ihrem Sohn die Snowboard-Karriere zu ermöglichen?

Finanziell ging es uns nicht so gut, da ich alleinerziehende Mutter zweier Kinder war und Bennys Bruder Tobias sich damals entschlossen hatte, zu den Wiener Sängerknaben zu gehen. Ich nahm dann einen zweiten Job an, um jedem das ermöglichen zu können, wofür sein Herz schlug.

„Als er in Vancouver die Goldmedaille nur ganz knapp verfehlte, war das Lokal, in dem sich viele zum Public Viewing versammelt hatten, binnen einer halben Stunde leer, weil man so enttäuscht war – enttäuscht von Silber bei Olympia.“

Wie war seine Schulzeit?

In der Schule war er immer Außenseiter. Er wusste, wofür er lernte und arbeitete, das war manchem in dem Alter einfach ziemlich fremd. Er ging nicht fort, da er fürs Training ausgeschlafen sein musste. Dadurch hatte er auch nur wenige Freunde. Diese jedoch zu verlieren, wäre für Benny schlimm gewesen. Sein Motto war immer „Qualität vor Quantität“.

Wohin haben Sie Benny überall beim Snowboarden begleitet?

Ich begleitete Benny zu allen Rennen, die für ihn wichtig waren. Später fuhr auch Erik Wöll mit einem Bus zu den Rennen.

Wie ist das Gefühl, jetzt wo er das Ziel erreicht hat? Haben Sie noch daran geglaubt?

Jetzt hat er wirklich Gold geholt und ist Olympiasieger! Niemand kann ihm diesen Titel mehr nehmen. Natürlich gab es genug Neider, die ihm die Erfolge nicht vergönnten.

Gab es auch Tiefpunkte?

Ich kann mich erinnern, als er in Vancouver die Goldmedaille nur ganz knapp verfehlte, war das Lokal, in dem sich viele zum Public Viewing versammelt hatten, binnen einer halben Stunde leer, weil man so enttäuscht war – enttäuscht von einer Silbermedaille bei Olympia. Und das mit 22 Jahren! Solche und ähnliche Dinge stimmten mich traurig. Daran trotzdem zu wachsen und nicht zu zerbrechen, war mein persönliches Ziel! Sprüche wie „ Er ist ja gar kein Wilhelmsburger mehr, warum sollte man ihn ehren?“ trafen mich aber sehr. Benjamin liebt seine Heimat, ist seiner Heimatstadt von ganzem Herzen verbunden, das erwähnt er immer wieder in Interviews, was ich nur bestätigen kann.

„Ich wünsche mir, dass Benny die Möglichkeit hat, von der ganzen Stadt empfangen zu werden.“

Was war die härteste Zeit auf dem Weg zum Erfolg?

Die härteste Zeit auf seiner Karriereleiter war jene, als er noch keinen Platz im Leistungszentrum Hochfilzen fand. Da musste er arbeiten, am Abend begann er erst mit dem Training, das nicht selten um 23 Uhr zu Ende war. Noch einmal großen Dank an die Firma Strametz in Traisen, die ihn damals aufnahm und ihm vorübergehend einen Job gab.

War Ihr Glaube an ihn immer fest und ungetrübt?

Ich habe immer geglaubt, dass er noch Olympiasieger wird. Geglaubt, gehofft, gespürt, dass es auf alle Fälle möglich ist – ja, das habe ich! Jetzt kann ich auch verraten, dass ich ihm am 8. Jänner, einen Monat vor dem Rennen, auf WhatsApp diese Sprachnachricht hinterlassen habe: „Hallo, Benny, ich sitze gerade im Auto und fühle dich so stark, mir läuft die Gänsehaut auf und darum möchte ich dich daran erinnern, dass du heute in einem Monat schon Olympiasieger bist!“

Wann und wo wird groß gefeiert werden?

Ich wünsche mir, dass Benny die Möglichkeit hat, von der ganzen Stadt empfangen zu werden, und dass mit ihm gefeiert wird!

