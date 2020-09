Eigentlich sollte das Schild über der Tür rot leuchten und warnen: Achtung, Live-Sendung! Doch das Studio des Campus & City Radios im ersten Stock der Fachhochschule ist leer. Zum Zeitpunkt des NÖN-Besuchs gibt es einen Corona-Fall im familiären Umfeld der Moderatoren. Sabine Hubner, Assistentin der Programmintendanz, bleibt gelassen: „Einen typischen Ablauf gibt es hier nicht.“

Auf die Morningshow muss trotzdem niemand verzichten. Die beiden Studierenden haben improvisiert und ihre Sendung mit Laptop und Handy kurzerhand zuhause produziert. Während Studienkollegen am Badesee entspannen, übernehmen jeden Sommer zwei FH-Studierende die Mikros. Die Grundlagen des Radio-Machens lernen sie in einem Freifach mit FM4-Moderator Dave Dempsey.

Medienrecht, Studiotechnik und Moderation – andere Interessierte können an einem zweitägigen kostenlosen Workshop teilnehmen, bevor sie mitwirken. Hubner ist wichtig zu betonen, dass die Studio-Tür allen St. Pöltner Bürgern offen steht: „Jeder, der will, kann eine eigene Sendung machen. Wir bieten jedem eine Stimme, der eine Stimme möchte.“

Sendeplatz für mehr Vielfalt

Das spiegelt sich in den aktuell rund 60 Sendungen wider. Von Metall bis Schlager, von der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe bis zur „Russischen Stunde“ reicht das Spektrum. Nicht nur vielfältige Menschen, sondern auch verschiedene Themen sollen hier Platz finden. Allerdings, merkt Hubner selbstkritisch an, könne der Standort abschreckend wirken auf Menschen, die nichts mit der Hochschule zu tun haben. Außerdem sei das Gebäude nicht barrierefrei. Aufgrund des Stehstudios sei beispielsweise das Mischpult kaum vom Rollstuhl aus zu sehen.

Die Studiowand dahinter ist übersät mit Autogrammkarten, Schallplatten und Konzertfotos – Zeugnisse vom bewegten Reporterleben in Zeiten ohne Pandemie. Hubner lockte damals die Aussicht auf gratis Festivaltickets zum Radio. Ihren ersten Wetterbericht stotterte sie herunter. „Wenn man nach dem Studium in diesem Bereich arbeiten will, ist das hier eine gute Ausbildungs-Möglichkeit“, weiß sie aus Erfahrung. Nach mehreren Praktika arbeitet sie mittlerweile auch als Nachrichtensprecherin fürs Privatradio.