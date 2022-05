Junge Künstler des SZE bewiesen ihr Talent in der Fantastik

Werbung

Ob Kamera, Computer oder der immer noch treu dienende Bleistift – sie alle können Welten voller Magie erschaffen. Ebensolche zu erzeugen stand beim diesjährigen 18. Bewerb des IT-Creativ-Awards des Schulzentrums Eybnerstraße am Programm. Unter dem Leitspruch „Fantasie – Tauche ein in die magische Welt“ plante die 4A den Wettbewerb. Das Motto spornte die kreativsten Köpfe der Schule dazu an, den Contest mit ihren übernatürlichen Entwürfen in den Bereichen Zeichnen, Photoshop und Video zu Kategorien wie „Schloss“, „Menükarte“, „Animation Fliegender Drache“, zu bestreiten.

Die besten Fantasie-Erzeugnisse, hergestellt mit unterschiedlichen medialen Möglichkeiten, wählte ein Juryteam, das aus Direktorin Sabine Geissberger, Sarah Amon, Jugendbetreuerin der Sparkasse, Birgit Fischer-Hadwiger von der AK NÖ, Florentina Lechner von der NÖN, und Lehrer und Lehrerinnen wie Boriana Karapanteva-Strasser, Richard Raab, Andreas Reichebner, Brigitte Sandmann, Bernhard Schöffl, Michael Schöffl, Christa Schwarzenpoller und Sabine Wieser bestand. Aufgrund der Corona-Lage wurde das Voting wie bereits im Vorjahr online durchgeführt.

Die siegreichen Werke können für Interessierte weiterhin auf der Schulhomepage bestaunt werden. „Besonders bei den Zeichnungen und den Filmen kamen sehr gute und kreative Werke heraus“, resümiert Brigitte Sandmann, eine der Koordinatoren des IT-Creativ-Awards. Die Siegerehrung wird in der letzten Schulwoche beim Sporttag stattfinden.

Die Gewinner

Zeichnen/Kreatives Gestalten

Kategorie „Schloss“:

Lisa Birgfellner Nina Fischer Alexandra Maierhofer

Kategorie „Fabelwesen“:

Hildegard Schaschinger Lisa Fehr Elena Ullrich

Photoshop/Illustrator/InDesign

Kategorie „Ansichtskarte“:

Marlies Boso Rebecca Mostegl Marina Schildberger

Kategorie „Menükarte“:

Angelina Pachler Michelle Gruber Viktoria Fuchs

Kategorie „Animation Fliegender Drache“:

Emily Berger Sophie Haiderer Marina Schildberger

Kategorie „Zuhause für Fabelwesen“:

Leonie Zeller Marlies Boso Theresa Eisner

Kategorie „Gutschein“:

Victoria Minibauer Viktoria Fuchs Verena Schadenhofer

Video

Kategorie „Verliebt in einen Oger/Troll“:

Film „Das Geheimnis der Unterwelt“ von Johanna Lenz, Clemens Braida, Natalia Dorofejeva, Victoria Gurschler

Kategorie „Verloren im verzauberten Wald“:

Film „This is a horrorfilm” von Nikolai Macovan, Julian Jasch, Isabella Spring, Julia Weislein

Kategorie „5 magische Wörter”:

Film „Nicht Meine Krone!” von Azra Cakal und Stefania Rotaru

Kategorie „Daily News“:

„Daily News“ von Julian Kowarz, Fabian Reiter, Rike Arlamowski

