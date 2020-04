Online-Workshop zur digitalen Bürgerbeteiligung .

Im Zuge des Aufnahmeverfahrens in die Landesaktion "NÖ Dorferneuerung" wird in Markersdorf ein Kurz-Konzept erstellt, das die Vorhaben und Ziele des Bürgerbeteiligungsprozesses für die Landesverwaltung skizziert. In die Erstellung sollen Teil der Bevölkerung sowie Politik und Verwaltung eingebunden sein.