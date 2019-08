Während in den umliegenden Gemeinden Regen und Gewitter niedergingen, blieb Pyhra an diesem Abend verschont. Der liebe Gott hatte wohl Gefallen am Auftritt der Cantores Dei, die in ihrer Heimatgemeinde unter dem Motto "Unterwegs zu den Menschen" mit stimmungsvollen geistlichen Liedern berührten.

"Schön, dass wir hier spielen dürfen, wo für uns alles begonnen hat, im Friedensgarten von Pyhra", bedankte sich Monika Ballwein bei den Fans. Im stimmungsvollen Ambiente der neu gestalteten Freiluftbühne gingen die Lieder von Christoph Zehentner und Johannes Nitsch wie "Jesus tut Wunder", "Nikodemus" oder "Anker in der Zeit" oder "Bleibe hier bei uns" von Gen Verde unter die Haut. Natürlich durften entsprechend dem Motto des Abends die Eigenkompositionen von Wolfgang Schmutzer ("Unterwegs zu den Menschen") und Franz Dorn ("Friedensgarten") nicht fehlen.