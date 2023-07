Kulturgenuss unter freiem Himmel im Cinema Paradiso St. Pölten

Zum 21. Mal wird der Rathausplatz zum Spektakel unter freiem Himmel. Kultfilme, Premieren mit Special Guestssowie Konzerte zeigt das Cinema Paradiso bis 27. August.

„Seit 2003 gibt es jedes Jahr eine Mischung aus den besten Filmen sowie hochkarätigen Live-Veranstaltungen“, erzählt Christoph Wagner, Projektleiter des Cinema Paradiso St. Pölten. Heuer werden an 60 Tagen verschiedene Genres wie Komödien, Musikfilme, Highlights des Bergfilmfestivals, Stücke für die ganze Familie, Klassiker sowie die beliebtesten und besten Streifen der letzten Monate gespielt. „Was uns besonders auszeichnet und einzigartig in Österreich macht, ist, dass wir viele Filme als Preview noch vor dem eigentlichen Kinostart zeigen können“, so Wagner. Exklusive NÖ-Premiere wie „Vienna Calling“ am 23. August um 20 Uhr mit Special Guest „Der Nino aus Wien“ oder „Der Fuchs“ mit Regisseur Adrian Goiginger gehören zum heurigen Programm.

„Großartig ist die Weltpremiere des Konzerts von Ernst Molden und Christopher Seiler mit dem Frauenorchester am 19. Juli um 20.30 Uhr.“ Vorboten vom ersten gemeinsamen Album werden die Musiker performen. Vor allem junges Publikum schwärme besonders für Bands wie Cari Cari und Lemo. „Bei den Filmen sticht ‚Rehragout-Rendezvous‘ heraus. Mit Simon Schwarz, Sebastian Bezzel und Michael Ostrowski ist ein köstlicher Krimispaß garantiert“, versichert Wagner.

Das gesamte Programm mit allen Filmen sowie Live-Veranstaltungen gibt es unter www.cinema-paradiso.at.