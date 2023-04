Big Band spielt unter Sternen vor Schloss Kreisbach

Das Konzert ist eine Kooperation der Kulturscene 3150 mit dem Kulturverein Schloss Kreisbach. Und es ist die letzte Veranstaltung, da Kulturscene-Obmann Otto Kernstock nach zehn Jahren aufhört. „Meine Idee war, nicht Ende des Jahres einen Abschluss zu machen, auch nicht im Volkshaus, in dem all die anderen Veranstaltungen stattfanden, sondern gemeinsam mit dem Kulturverein Schloss Kreisbach mit Obmann Leo Renz“, so Kernstock, „es sollte etwas Besonderes sein.“

So wird – wenn das Wetter mitspielt – am Samstag, 29. April, um 20 Uhr das Amadeus Big Band Projekt unter Franz Griesler vor dem nostalgischen Ambiente von Schloss Kreisbach mit der Annakapelle zu genießen sein. Ausweichtermin ist Freitag, 5. Mai. „Es werden Stücke von Count Basie, Glenn Miller, Duke Ellington und Swing-Vertreter Joe Zawinul in klassischer Big Band-Besetzung zu hören sein“, erzählt Griesler. Die Musiker kommen aus Niederösterreich, Oberösterreich und Wien.

Karten gibt es in Banken und per E-Mail-Reservierung

Die Musiker werden auf einer 40 Quadratmeter großen Bühne stehen. 200 Sitzplätze werden für die Besucher vorbereitet. Dazu kommen zehn Stehtische. Zwei beschilderte Parkplätze vor dem Schloss und neben der Kreisbacher Straße können benutzt werden. Das Konzert dauert zwei mal fünfzig Minuten mit zwanzig Minuten Pause.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Raiffeisenbank und der Sparkasse um 19 Euro. Geordert werden können Karten auch unter schloss@kreisbach.at, diese werden an der Abendkasse hinterlegt. Finanziell unterstützt wird das Konzert von der Wilhelmsburger Wirtschaft – wofür die Veranstalter herzlich Danke sagen.

„Wir freuen uns, dieses vielversprechende Projekt unterstützen zu dürfen und glauben, es wird ein stimmungsvolles Erlebnis vor dem Ambiente von Schloss Kreisbach, einfach einzigartig, noch nie dagewesen“, meint Schlossherr Leo Renz. „Es ist eine gute Zusammenarbeit mit der Kulturscene und wird eine musikalische Meisterleistung vom Amadeus Big Band Projekt mit Franz Griesler.“

