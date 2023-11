Open Call Tangente St. Pölten ruft zum Mitmachen auf

Die österreichische Rapperin und Slampoetin Yasmo übernimmt die Begrüßung der Teilnehmer und tritt auch selbst live auf. Foto: Carina Antl

B eim Open Call in der „Villa“ in der Herzogenburger Straße am Freitag, den 10. November, werden St. Pöltens Bewohner zum Mitwirken bei Tangente 2024 eingeladen.