Meisterkonzerte gehen im Cityhotel St. Pölten ins Finale

Mit dem „Überraschungskonzert“ zelebriert Robert Lehrbaumer, künstlerischer Leiter der Meisterkonzerte, am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr den Saisonabschluss der Konzertreihe. Gemeinsam mit dem Vienna International Orchestra sowie internationalen Solistinnen und Solisten findet im Cityhotel D & C die große Orchestergala statt. Er verrät, was es mit dem „Überraschungskonzert“ auf sich hat und welche internationalen Musikerinnen und Musiker bereits feststehen.

„Eine Reihe von Besonderheiten werden dem Publikum beim Abschlusskonzert der Meisterkonzerte geboten“, so viel gibt Lehrbaumer preis. Im Fokus stehen Werke von Beethoven, Haydn und Strauß. Umrahmt sollen die Violin- und Cellokonzerte von sinfonischen Ohrwürmern werden. Mozarts populäre G-Moll-Sinfonie sowie der Kaiserwalzer von Johann Strauß dürfen laut Lehrbaumer zum Ausklang des Sommerabendkonzertes nicht fehlen.

Doch warum benennt der künstlerische Leiter die Veranstaltung „Überraschungskonzert“? „Die Solistinnen und Solisten wurden durch einen Wettbewerb ausgewählt und werden erst kurz vor dem Konzert vorgestellt“, berichtet er. Lehrbaumer möchte mit diesem Konzept internationalen Jungmusikerinnen und -musikern eine Bühne bieten. „Jene Jungmusikerinnen und -musiker reisen aus aller Welt an, um hier speziell musikalisch und stilistisch auf ihren Auftritt vorbereitet zu werden.“ Geigerin Édua Amarilla Zádory wird den Abend lang das Vienna International Orchestra unter Dirigent Robert Lehrbaumer als Konzertmeisterin anführen.

Bis zum Konzertabend wurden weitere teilnehmende Musikerinnen und Musiker via Facebook präsentiert. „Die wunderbare, junge Solistin Eunseo Ko ist eine von vielen Talenten, die bei der Gala die Bühne bespielen werden“, verrät Lehrbaumer.

Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Stadtsaal des Cityhotels D&C statt. Weitere Informationen gibt es unter www-klangweile.at/meisterkonzerte. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.