Klimaneutrales Konzert in St. Pölten

Unter dem Motto „Musik, Wort, Kunst“ bietet die evangelische Kirche St. Pölten dieses Jahr viele Konzerte und Aufführungen in einem speziellen Rahmen. Vor den Konzerten gibt es immer einen 30-minütigen Vortrag, welcher die Veranstaltung in den richtigen Kontext stellen und so, das musikalische Erlebnis erweitern soll. So wurde auch vor dem Orgelkonzert von Lukas Hasler nicht nur der Organist selbst vorgestellt, sondern auch erklärt, warum das Konzert als klimaneutral gilt. „Wir spielen das Konzert heute ohne elektrischen Strom, sprich der Orgel muss noch mit dem Blasebalg Luft zugeführt werden“, berichtete Markus Hufnagl im Rahmen des Vortrags. „Mir ist es in meinem Heimatort während eines Begräbnis mal passiert, dass der Strom ausgefallen ist und man dann die Orgel händisch weiter mit Luft versorgen musste, seit dem fasziniert mich diese Art des Musizierens sehr“, erklärt auch Organist Lukas Hasler seine Entscheidung das Konzert ohne elektrischen Strom spielen zu wollen.

Das Programm war dabei sehr vielfältig und reichte von Mozart über Bach bis hin zu dem Norddeutschen Komponisten Dietrich Buxtehude. Da man auch bei der Beleuchtung auf Klimaneutralität setzte, fand das Konzert bei Kerzenlicht statt und die Gäste bekamen so eine einzigartiges Konzert mit ganz besonderer Stimmung geboten.

